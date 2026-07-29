Fareed Zakaria

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Jejich vlády musí přesvědčit své občany, že fungují i v době velkých technologických změn
Americké zákony budou potřebovat po Trumpovi pořádně vyztužit
Trumpovy pobuřující řeči o zpoplatnění Hormuzského průlivu ukazují nepochopení toho, proč USA vyrostly do podoby supervelmoci
Bilance další americké války na Blízkém východě není dobrá
Překvapený Trump narazil v Íránu na protivníka, který nehraje podle jeho pravidel
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