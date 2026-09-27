Trump a Si zápasí s přírodními zákony
Nebýt Číny, tak by byly ceny benzinu v USA ještě mnohem vyšší
Summit z konce minulého týdne ukázal, že prezidenti Donald Trump a Si Ťin-pching hledají způsoby, jak spolupracovat navzdory rostoucí rivalitě mezi oběma zeměmi. Mohli by se inspirovat pozoruhodným, poněkud přehlíženým případem tiché spolupráce amerických a čínských technologií.
Svět již slyšel o červencovém útoku, při kterém se agenti OpenAI vloupali do Hugging Face, přední americké platformy pro umělou inteligenci. Méně známé je však to, jak tento útok skončil. Společnost Hugging Face uvedla, že se pokusila využít AI k analýze incidentu a reakci na něj. Pokročilé americké modely však odmítly pomoci, protože jejich bezpečnostní opatření nedokázala rozlišit mezi vyšetřováním kyberútoku a jeho provedením. Společnost Hugging Face se proto obrátila na čínský model GLM-5.2, vyvinutý čínskou společností Z.ai, který vyšetřovatelům pomohl útok pochopit.
Stručně řečeno: americká umělá inteligence se vloupala do americké technologické společnosti. Aby společnost zjistila, co se stalo, využila čínskou AI.
Nebo se podívejme na to, co se stalo s cenou ropy. Spojené státy vedly válku s Íránem, jedním z předních světových producentů ropy. Odborníci předpovídali, že pokud válka potrvá několik měsíců, tak cena ropy vystřelí ještě výš – mnozí naznačovali, že dosáhne 150 dolarů za barel. To se však nestalo. Proč? Největší příčinou je pravděpodobně to, že se Čína z vlastních důvodů rozhodla snížit svůj dovoz ropy o přibližně čtyři miliony barelů denně. Nebýt tohoto čínského kroku, byly by ceny benzinu v USA mnohem vyšší, než jsou dnes.
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