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Literatura27. 9. 20265 minut

Číst si obrazy

Ilustrace je silným zdrojem českého komiksu

Kateřina Čopjaková

Dvojice knižních novinek Léto na chalupě Terezy Šiklové a Dorty a pasti Lucie Lučanské patří mezi svébytné ilustrátorské výpovědi, které definují jeden z proudů tuzemského komiksu. Obě vystudovaly Ateliér ilustrace a grafiky na pražském UMPRUM a širšímu čtenářstvu se představily obrazovými knihami pro děti. V případě Šiklové to byl minimalistický příběh o laskavém obrovi oceněný Zlatou stuhou, u Lučanské hravé vyprávění o důležitosti smyslových vjemů, jež se stalo jednou z Nejkrásnějších českých knih za rok 2022.

Aktuálně se představují v samostatných komiksových knihách: zatímco Šiklová dál nabádá ke zpomalení a změně perspektivy, Lučanská se pouští do dobrodružství, ve kterém smysly opět hrají hlavní roli. A příznačně také na festivalu LUSTR v Praze, který mapuje současné trendy a právě propojení ilustrace s komiksem.

Z vlastních vzpomínek

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Nevymetené kouty s pavouky, police stoletých zavařenin a zahrada prozkoumaná do posledního dolíku patří mezi všeobecně známé atributy prázdnin na chalupě u babičky. Patří k nim i nuda a čas, který se táhne, když se stýská po rodičích a zrovna kolem nejsou žádní vrstevníci.

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