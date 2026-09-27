Číst si obrazy
Ilustrace je silným zdrojem českého komiksu
Dvojice knižních novinek Léto na chalupě Terezy Šiklové a Dorty a pasti Lucie Lučanské patří mezi svébytné ilustrátorské výpovědi, které definují jeden z proudů tuzemského komiksu. Obě vystudovaly Ateliér ilustrace a grafiky na pražském UMPRUM a širšímu čtenářstvu se představily obrazovými knihami pro děti. V případě Šiklové to byl minimalistický příběh o laskavém obrovi oceněný Zlatou stuhou, u Lučanské hravé vyprávění o důležitosti smyslových vjemů, jež se stalo jednou z Nejkrásnějších českých knih za rok 2022.
Aktuálně se představují v samostatných komiksových knihách: zatímco Šiklová dál nabádá ke zpomalení a změně perspektivy, Lučanská se pouští do dobrodružství, ve kterém smysly opět hrají hlavní roli. A příznačně také na festivalu LUSTR v Praze, který mapuje současné trendy a právě propojení ilustrace s komiksem.
Z vlastních vzpomínek
Nevymetené kouty s pavouky, police stoletých zavařenin a zahrada prozkoumaná do posledního dolíku patří mezi všeobecně známé atributy prázdnin na chalupě u babičky. Patří k nim i nuda a čas, který se táhne, když se stýská po rodičích a zrovna kolem nejsou žádní vrstevníci.
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