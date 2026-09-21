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Ubránilo by se Česko dronům?
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Obálka vydání 40/2026
40/2026 • 28. 9. – 4. 10. 2026

Ubránilo by se Česko dronům?

Ruských provokací v Evropě přibývá. Tady je zpráva o naší připravenosti

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Obálka vydání 39/2026
Kdo přežije ve věku AI
21.–27. 9. 2026
45 Armored Brigade exercises in Lithuania Autor: dpa/picture alliance via Getty Images
Ubránilo by se Česko dronům?
Ubránilo by se Česko dronům?
Triumf Levice v Berlíně není náhoda
Triumf Levice v Berlíně není náhoda
Předurčeni k elitě i k taxíku? Jak dopadl experiment, který chtěl ukázat past třídního systému
Předurčeni k elitě i k taxíku? Jak dopadl experiment, který chtěl ukázat past třídního systému

Editorial

Ty, ty, ty… Co všechno udělají pro hlasy?

Erik Tabery

„Infantilizace“ komunikace v politice přichází v době, kdy svět řeší jedny z nejtěžších otázek za několik desetiletí

Anketa

Česká televize se snaží cílit na mladé publikum, naposledy seriálem Filter. Jaké téma zpracované v seriálu by se líbilo vám?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Advokát Kříž, bojovník proti potratům, dozorovatel lidských práv, muž na pravém místě

Tomáš Brolík

Jaký je skutečný smysl toho, že Babiš dosadil politického lobbistu do vládní Rady pro lidská práva

Proč se Němci tak obracejí proti svým lídrům?

Tomáš Lindner

Historicky nejméně oblíbeného kancléře nahradil ještě neoblíbenější kancléř

Ministr Agrofertu zasahuje

Erik Tabery

Jaký problém je, když se ministrem stane člověk, který za vše vděčí podnikateli a premiérovi v jedné osobě

Trump a Si zápasí s přírodními zákony

Fareed Zakaria

Nebýt Číny, tak by byly ceny benzinu v USA ještě mnohem vyšší

Téma

Ubránilo by se Česko dronům?

Ondřej Kundra

Ruských provokací v Evropě přibývá. Tady je zpráva o naší připravenosti

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Společnost

Praha krásná, drahá, rozplizlá. Dva pohledy na město, které hledá svůj potenciál

Filip Zelenka

Jak vnímají českou metropoli a její možný rozvoj lidé, kteří důvěrně znají i její nejzapadlejší kouty?

Předurčeni k elitě i k taxíku? Jak dopadl experiment, který chtěl ukázat past třídního systému

Petr Horký

Po více než šedesáti letech končí britský časosběrný projekt Up, který nakonec přinesl fascinující studii jedné generace i lidského života

Myslela jsem si, že sto padesát na dřep je normální

Silvie Lauder

Na tréninku s juniorskou mistryní světa a rekordmankou v silovém trojboji Terezou Březkovou

Česko

Zpráva z finále jednání o rozpočtu: ANO si může dělat, co chce

Eva Soukeníková, Kristýna Jelínková, František Trojan

První opravdové debaty koalice nad státním rozpočtem skončily drtivou porážkou SPD a Motoristů. Následující měsíce otestují poslušnost koaličních poslanců

Zahraničí

Nechci, aby to prázdné místo po mně zaplnil strach

Tomáš Brolík

Na návštěvě za Andrzejem Poczobutem, který se vzepřel diktátorovi i vábení evropské svobody

Triumf Levice v Berlíně není náhoda

Robert Pausch, Fritz Zimmermann, Die Zeit

Proč touha po narušení stávajících pořádků přichází teď i z politické levice? 

Předvolební Česko

Když aktivismus nestačí. Bojovnice za Bedřišku chce být hlasem celého obvodu

Kristýna Jelínková

Předvolební Česko, 14. díl: Eva Lehotská dvě desetiletí pomáhá budovat komunitu. Teď chce zkušenost z kolonie využít v komunální politice a prosazovat, aby radnice naslouchala lidem nejen před volbami

Politika

Stát pořádně neví, za co utrácí. Chtěli jsme to změnit, jenže ve vládě o to není zájem

Marek Švehla

S ekonomickým analytikem Tomášem Kučerou o jeho snaze zlepšit rozhodování českého státu a o exekutivě, kde často chybí odvaha něco rozhodnout

Kultura

Velká volnost za málo peněz. Jak se točí seriály pro generaci Z

Jindřiška Bláhová

Česká televize pokračuje v lákání mladého publika minisérií Filter. Vsadit chce i na reality show

Spisovatel Vincenzo Latronico: Instagram způsobil, že máme všichni doma stejné poličky

Pavel Turek

S italským autorem o digitalizaci našich životů, únavě z aktivismu i tesařině

ALBUM TÝDNE: Athena Chlebová zkouší, kolik chaosu a protikladů unese jedna mysl

Pavel Turek

FILM TÝDNE: Když si prostě musíš něco dát. Dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato vidí to, co vidět nechceme

Jindřiška Bláhová

Literatura

Číst si obrazy

Kateřina Čopjaková

Ilustrace je silným zdrojem českého komiksu

Jeden den v životě

Kam s ním 2.0

Eliška Hykešová

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper