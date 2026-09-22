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Společnost22. 9. 202611 minut

Předurčeni k elitě i k taxíku? Jak dopadl experiment, který chtěl ukázat past třídního systému

Po více než šedesáti letech končí britský časosběrný projekt Up, který nakonec přinesl fascinující studii jedné generace i lidského života

Petr Horký
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V roce 1964 se v londýnské zoo sešla skupina čtrnácti sedmiletých dětí, aby spolu strávily den. Dohromady tvořily pestrý mix společenských vrstev: byli tu uhlazení chlapci z bohatých rodin a elitních soukromých škol, dívky z dělnického prostředí i dvojice kluků z dětského domova. Nešlo o náhodné setkání, svedli je dohromady filmaři z televizní stanice Granada s cílem natočit pořad, který měl ukázat třídní rozdíly přetrvávající v britské společnosti.

Tvůrci pořadu naznačovali, že sedmiletý člověk má životní trajektorii do velké míry danou prostředím, do kterého se narodí. Dětem v průběhu dne pokládali stejné otázky, ale dostávali tak výrazně odlišné odpovědi. Na dotaz, jakou univerzitu bude studovat, Andrew, chlapec v obleku a kravatě, způsobně odvětil: „Charter House, Cambridge.“ Paul, plachý kluk vyrůstající v dětském domově, vypadal, že nechápe, na co se ho ptají. A nakonec odpověděl otázkou. „Co je to univerzita?“

Krátký dokumentární film pojmenovaný Seven up by po odvysílání asi zapadl, nebýt geniálního nápadu jednoho z členů štábu. Michael Apted, tehdy mladý stážista, který měl na starost výběr dětí, se ke čtrnácti hrdinům rozhodl každých sedm let s kamerou vracet, aby zjistil, kam se jejich životy ubírají, jestli jsou šťastní a nakolik unikli svému třídnímu předurčení.

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A z původně jednorázového projektu udělal jeden z nejdéle trvajících a nejslavnějších časosběrných dokumentů v dějinách televize. V době, kdy ještě neexistovaly reality show, celá Británie každých sedm let fascinovaně sledovala, jak John, Paul, Jackie a další prožívají pubertu, nástup do zaměstnání nebo založení rodiny.

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