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Společnost22. 9. 202618 minut

Dagmar Havlová: Demokracie je v ohrožení. Doufám, že se občanská společnost vzchopí a zvládne to zvrátit

Se švagrovou Václava Havla o jeho nedožitých devadesátinách, absurdní situaci kolem knihovny, ale také o harmonickém životě s Ivanem Havlem, umělé inteligenci a farmě Košík

Barbora Kroužková
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Hostem v nejnovějším podcastu Tekutá společnost byla Dagmar Havlová. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16 hodin na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je rozhovor, který vychází z podcastu.

Scházíme se v Respektu, který sídlí v Lucerně. Většinový podíl jste prodala, jaké to pro vás je, domlouvat si schůzky v Lucerně?

Je to běžná praxe, protože v Praze jsem několik dní v týdnu a schůzek mám spoustu.

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