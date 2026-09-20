0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kdo přežije ve věku AI
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Téma20. 9. 202616 minut

Kdo přežije ve věku AI

O incidentu Hugging Face a touze zpomalit zrychlující se vývoj umělé inteligence

Štěpán Sedláček

„Bože můj,“ tak zareagovala viditelně zaskočená moderátorka britské televize BBC Victoria Derbyshire. Nobelista Geoffrey Hinton, přezdívaný kmotr umělé inteligence, jí právě v pořadu Newsnight potvrdil odhad lidí z firmy Anthropic, podle nichž by nás za několik let mohla AI všechny do jednoho zabít. Podobná varování zaznívala v posledních letech od části lidí z AI komunity opakovaně – ale až teď, v září 2026, vyvolala nebývale velkou pozornost světové veřejnosti včetně politiků, kteří mohou rozhodovat o případné regulaci této technologie. A svedla na jedno pódium představitele tak odlišných táborů, jako jsou levicově progresivní senátor Bernie Sanders a jedna z vůdčích postav hnutí MAGA Steve Bannon. Donald Trump se ovšem z jiného pódia nechal slyšet, že je to poplašná zpráva.

Pravděpodobnost větší než 10 procent mi nepřipadá jako nepřiměřený odhad. (Zleva Geoffrey Hinton a Bernie Sanders) Autor: Getty Images

Faktem je, že lidé, kteří běžně hrozby spojené s novými technologiemi vůbec neřeší, v uplynulých dnech rozebírali, jestli jsou na místě větší obavy ze zabijáckých robotů a dronů, biologických zbraní nebo jaderného arzenálu v rukou AI. Chvílemi to působilo, jako by měly ve stejný týden premiéru Terminátor, Matrix, Vesmírná odysea nebo Ex Machina a další populární sci-fi, která chtě nechtě ovlivňují naše uvažování o budoucnosti i rizicích spojených s AI. Nemluvě o románech Karla Čapka.

↓ INZERCE

Před pár lety by šlo o bláznivou fikci.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články