Kdo přežije ve věku AI
O incidentu Hugging Face a touze zpomalit zrychlující se vývoj umělé inteligence
„Bože můj,“ tak zareagovala viditelně zaskočená moderátorka britské televize BBC Victoria Derbyshire. Nobelista Geoffrey Hinton, přezdívaný kmotr umělé inteligence, jí právě v pořadu Newsnight potvrdil odhad lidí z firmy Anthropic, podle nichž by nás za několik let mohla AI všechny do jednoho zabít. Podobná varování zaznívala v posledních letech od části lidí z AI komunity opakovaně – ale až teď, v září 2026, vyvolala nebývale velkou pozornost světové veřejnosti včetně politiků, kteří mohou rozhodovat o případné regulaci této technologie. A svedla na jedno pódium představitele tak odlišných táborů, jako jsou levicově progresivní senátor Bernie Sanders a jedna z vůdčích postav hnutí MAGA Steve Bannon. Donald Trump se ovšem z jiného pódia nechal slyšet, že je to poplašná zpráva.
Faktem je, že lidé, kteří běžně hrozby spojené s novými technologiemi vůbec neřeší, v uplynulých dnech rozebírali, jestli jsou na místě větší obavy ze zabijáckých robotů a dronů, biologických zbraní nebo jaderného arzenálu v rukou AI. Chvílemi to působilo, jako by měly ve stejný týden premiéru Terminátor, Matrix, Vesmírná odysea nebo Ex Machina a další populární sci-fi, která chtě nechtě ovlivňují naše uvažování o budoucnosti i rizicích spojených s AI. Nemluvě o románech Karla Čapka.
Před pár lety by šlo o bláznivou fikci.
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