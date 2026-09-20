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Jeden den v životě20. 9. 20262 minuty

Moderní doba

Ivan Kraus

Mladá žena se vdala sama se sebou. V článku stálo, že kdo se chce vdát nebo oženit, nepotřebuje k tomu už žádného partnera. Přemýšlel jsem nad tou novinou, a protože jsem si s ní nevěděl rady, přečetl jsem ženě zprávu a čekal jsem, jaký to u ní vyvolá šok. K mému překvapení zůstala zcela klidná. Jediné, co ji zajímalo, bylo, v které zemi je takový krok možný.

„Prý v Holandsku.“

„Krásná země,“ povzdychla si zasněně.

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Z její reakce jsem pochopil, že bude lepší, když se s článkem zase vzdálím. Po krátké úvaze jsem dospěl k závěru, že jakkoli je to opatření zcela neobvyklé, nelze popřít, že má určité výhody. Především odpadá seznamování a námluvy. Ještě důležitější je, že pokud se někdo může vdát sám se sebou, nehrozí mu pocit frustrace, pokud druhý časem jeho city nesdílí. Výhodou může být i to, že nemusí dlouze poznávat toho druhého. Nezažije žádné zklamání.

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