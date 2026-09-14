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Kdo přežije ve věku AI
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Obálka vydání 39/2026
39/2026 • 21.–27. 9. 2026

Kdo přežije ve věku AI

O incidentu Hugging Face a touze zpomalit zrychlující se vývoj umělé inteligence

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Obálka vydání 38/2026
Až zapomeneme číst
14.–20. 9. 2026
Demonstrators Protests Outside AI Company Offices In San Francisco Autor: Bloomberg via Getty Images

Editorial

Bojíme se s Babišem

Erik Tabery

Místo toho, aby naši bezpečnost posiloval, tak ji oslabuje

Anketa

Járovi Cimrmanovi je 60 let. Jakou jeho repliku máte nejraději?

Respekt

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Respekt

Komentář

Ursula von der Leyen promluvila hlasem rozumu, i když to Česko nechce slyšet

Marek Švehla

Uprostřed chaosu zůstává EU politickou silou, na kterou se lze spolehnout. A to není málo

Všem zločincům stejným metrem

Magdaléna Fajtová

Evropa správně odsoudila oslavování „bosenského řezníka“ Ratka Mladiće. Stejně důsledná musí být i vůči těm, kteří zpochybňují zločiny spáchané ve jménu kosovské nezávislosti

Fareed Zakaria: Nebezpečná iluze o vzájemně výhodném řešení s Putinem

Fareed Zakaria, The Washington Post

Trumpovi vyjednavači se neumějí poučit ze zkušeností svých předchůdců

Ranní postřeh

Tomáš Brolík: Za žvástání se platí, poslanec Turek už to ví

Tomáš Brolík

aneb Chvála na žaloby

Newsletter

Strašák inflace se opět ozývá a měl by znervózňovat vládnoucí politiky

Filip Zelenka

Růst cen voliči neodpouštějí 

Téma

Kdo přežije ve věku AI

Štěpán Sedláček

O incidentu Hugging Face a touze zpomalit zrychlující se vývoj umělé inteligence

Agenda

Pět českých zpráv

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Pět světových zpráv

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Česko

Stomilionový podvod: klíčový obžalovaný chtěl vypovídat, po zásahu Babišových právníků si to rozmyslel

Ondřej Kundra

Případ podezřelé dotační transakce pro pekárnu související s premiérem Andrejem Babišem jde k soudu

Může se Česko proinvestovat z dluhů? Pět postřehů ke státnímu rozpočtu

Filip Zelenka

Návrh finančního plánu země pro příští rok prozrazuje o vládě řadu věcí

Spolupráce s Okamurou je velká výzva. Ale je důležité zůstat profesionální v rolích, které máme

Marek Švehla

S místopředsedkyní parlamentu Barborou Urbanovou (STAN) o hledání názorové shody ve sněmovně, spolupráci s Taťánou Malou a snaze vytvářet něco opravdu pozitivního

Zahraničí

Bojovali za Izrael. Nyní tito generálové jako hlavní hrozbu vidí „židovský terorismus“

Azam Ahmed, Natan Odenheimer, Ronen Bergman, The New York Times

Roste počet bývalých vysoce postavených vojáků, zpravodajců a politiků, kteří obviňují vlastní zemi a vlastní vládu z etnických čistek na Západním břehu

USA, USA, křičela na kanadského premiéra v europarlamentu krajní pravice

Magdaléna Fajtová

Zbytek poslanců Carneymu tleskal. Trump však považuje přidružené členství Kanady k EU za nepřátelský krok

Politika

Klid před bouří, nebo se vláda doopravdy usmiřuje s prezidentem?

Kristýna Jelínková

Babiš po několika měsících dorazil za Pavlem a navenek uklidňuje vztahy. Zároveň chce koalice Hradu snížit rozpočet

Předvolební Česko

Město bez kamionů, nebo přírodní unikát? V Třeboni se má i po volbách upřednostňovat to druhé

Marek Švehla

Předvolební Česko - 13. díl: Jihočeský hejtman Martin Kuba rád staví obchvaty, ale taky slibuje respektovat argumenty ochranářů

Společnost

Jste vzorným otcem a pečujete o dítě? Pak se vám s příchodem potomka nejspíš změnil mozek

Petr Horký

Klinická psycholožka Darby Saxbe v nové knize popisuje zatím spíše neznámou transformaci moderních mužů

Ani rozpusta, ani robusta. Jak se Česko stalo velmocí výběrové kávy

Clara Zanga

Hustotou prémiových kaváren překonáváme i Německo. Už je nenavštěvují jen pražští hipsteři, pevně se usadily i na malých městech

Film

Nechtít se zavděčit, nebýt hezká, nerespektovat. Hvězda evropského filmu dobývá Hollywood

Jindřiška Bláhová

Rozkročená mezi festivaly a Oscary. Německá herečka Sandra Hüller zažívá výjimečný rok

Literatura

Noční můry třetí říše

Jan H. Vitvar

Svět, který nikam nevede

Petr A. Bílek

Žije už sotva zpola

Josef Chuchma

Kultura

Výstava týdne: Damoklův meč z tepláků a svetrů – Julius Reichel nám ukazuje, před čím neutečeme ani na venkov

Jan H. Vitvar

Film týdne: „Je tady nové rok a to znamená new me.“ Oscarový Volklore spojuje moravské zvyky s rytmy módních influencerů

Jindřiška Bláhová

Jeden den v životě

Moderní doba

Ivan Kraus

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper