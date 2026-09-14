Kdo přežije ve věku AI
O incidentu Hugging Face a touze zpomalit zrychlující se vývoj umělé inteligence
Respekt • Despekt
Komentář
Ursula von der Leyen promluvila hlasem rozumu, i když to Česko nechce slyšet
Marek Švehla
Uprostřed chaosu zůstává EU politickou silou, na kterou se lze spolehnout. A to není málo
Všem zločincům stejným metrem
Magdaléna Fajtová
Evropa správně odsoudila oslavování „bosenského řezníka“ Ratka Mladiće. Stejně důsledná musí být i vůči těm, kteří zpochybňují zločiny spáchané ve jménu kosovské nezávislosti
Fareed Zakaria: Nebezpečná iluze o vzájemně výhodném řešení s Putinem
Fareed Zakaria, The Washington Post
Trumpovi vyjednavači se neumějí poučit ze zkušeností svých předchůdců
Ranní postřeh
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Téma
Česko
Stomilionový podvod: klíčový obžalovaný chtěl vypovídat, po zásahu Babišových právníků si to rozmyslel
Ondřej Kundra
Případ podezřelé dotační transakce pro pekárnu související s premiérem Andrejem Babišem jde k soudu
Může se Česko proinvestovat z dluhů? Pět postřehů ke státnímu rozpočtu
Filip Zelenka
Návrh finančního plánu země pro příští rok prozrazuje o vládě řadu věcí
Spolupráce s Okamurou je velká výzva. Ale je důležité zůstat profesionální v rolích, které máme
Marek Švehla
S místopředsedkyní parlamentu Barborou Urbanovou (STAN) o hledání názorové shody ve sněmovně, spolupráci s Taťánou Malou a snaze vytvářet něco opravdu pozitivního
Zahraničí
Bojovali za Izrael. Nyní tito generálové jako hlavní hrozbu vidí „židovský terorismus“
Azam Ahmed, Natan Odenheimer, Ronen Bergman, The New York Times
Roste počet bývalých vysoce postavených vojáků, zpravodajců a politiků, kteří obviňují vlastní zemi a vlastní vládu z etnických čistek na Západním břehu
USA, USA, křičela na kanadského premiéra v europarlamentu krajní pravice
Magdaléna Fajtová
Zbytek poslanců Carneymu tleskal. Trump však považuje přidružené členství Kanady k EU za nepřátelský krok
Politika
Předvolební Česko
Společnost
Jste vzorným otcem a pečujete o dítě? Pak se vám s příchodem potomka nejspíš změnil mozek
Petr Horký
Klinická psycholožka Darby Saxbe v nové knize popisuje zatím spíše neznámou transformaci moderních mužů
Ani rozpusta, ani robusta. Jak se Česko stalo velmocí výběrové kávy
Clara Zanga
Hustotou prémiových kaváren překonáváme i Německo. Už je nenavštěvují jen pražští hipsteři, pevně se usadily i na malých městech