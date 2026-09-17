USA, USA, křičela na kanadského premiéra v europarlamentu krajní pravice
Zbytek poslanců Carneymu tleskal. Trump však považuje přidružené členství Kanady k EU za nepřátelský krok
Čtvrteční jednání Evropského parlamentu ve Štrasburku obvykle nepatří k ostře sledovaným. Spousta poslanců a poslankyň už má klíčovou agendu odhlasovanou a vrací se po náročných jednáních domů nebo do Bruselu. Často to vypadá tak, že to nejdůležitější už padlo – přestože se mnohdy ještě ve čtvrtek hlasuje.
Aktuální zářijové plenární zasedání ale vypadá úplně jinak: krátce po poledni se hlavní jednací sál, takzvaný hemicykl, postupně začíná plnit několika stovkami europoslanců. Hemžení z vysoko položených lóží sledují stovky novinářů i zástupců veřejnosti. Kapacita sedaček je tentokrát omezena v neprospěch zástupců evropských redakcí – dobrých 50 míst je totiž vyhrazeno pro novináře z Kanady, kteří sem přijeli spolu se svým premiérem Markem Carneyem.
V lóžích je plno. Nakonec se ale zaplní jen některé části europoslaneckých frakcí – hlavně ty uprostřed obrovské oválné místnosti, kde sedí členové lidovecké, liberální a zelené skupiny – tedy frakcí, na jejichž podpoře především stojí současná Evropská komise. Sedačky patřící skupině Patriotů pro Evropu i krajně pravicové frakci Evropa suverénních národů jsou až na pár výjimek prázdné. Když po pár minutách Mark Carney přichází k pultíku, někdo z této strany parlamentu zakřičí „USA, USA, USA“. Zbytek lidí v prostoru pak dává posměšným hlomozem najevo, jak je tento akt pobavil. Stejně tak se tomu zasměje i Mark Carney a poté se staví k pultíku.
Ne o moc, ale o odolnost
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