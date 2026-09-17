Dagmar Havlová: Ivana mrzelo, že vztah s bratrem nebyl vždy nejlepší. Před smrtí Václava se to urovnalo
Tekutá společnost #24: Se švagrovou Václava Havla o jeho nedožitých devadesátinách, absurdní situaci kolem knihovny, ale také o harmonickém životě s Ivanem Havlem, umělé inteligenci a farmě Košík
Do podcastu Respektu Tekutá společnost Barbory Kroužkové přišla Dagmar Havlová. Jaký vztah měli bratři Havlovi a co do něj vstupovalo? Proč za studií taxikařila v Kyjevě? Jak pečovat o demokracii a proč se máme mít na pozoru před umělou inteligencí? A dozvíme se také, kdy v dětství dostala sekeru a proč si jela otestovat schopnost přežít do Antarktidy.
Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na webu Respektu a v mobilní aplikaci Respekt. Dále také na Spotify, v Apple Podcastech a na YouTube.
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