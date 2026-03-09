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Astrounat Brázda
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10. 9. 202638 minut

Martina Šmuková: Společnost není připravená na to, že i zralé ženy jsou pořád v plné síle

Tekutá společnost #23: S modelkou a zakladatelkou nadačního fondu o tom, jak těžké je přijmout stárnutí, o drastických metodách v modelingu i pomoci mladým lidem s rakovinou

Barbora Kroužková
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Podcast je součástí série

Tekutá společnost

25 článků
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