10. 9. 202638 minut
Martina Šmuková: Společnost není připravená na to, že i zralé ženy jsou pořád v plné síle
Tekutá společnost #23: S modelkou a zakladatelkou nadačního fondu o tom, jak těžké je přijmout stárnutí, o drastických metodách v modelingu i pomoci mladým lidem s rakovinou
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