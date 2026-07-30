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30. 7. 202642 minut

Prokop Pithart: Je krásné pozorovat, jak děti v přírodě rozkvétají a odhazují masky

 S dokumentaristou a ekologem o tom, co člověku dává a co ho učí krajina, o její ochraně a o tom, že občas je dobré pozvat si do života něco neznámého 

Respekt
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Barbora Kroužková

Hostem Barbory Kroužkové v podcastu Tekutá společnost byl dokumentarista a ekolog Prokop Pithart. Mluvil o narcisistní fázi krize člověka a přírody a také o terapiích jako nutné součásti svého života. Co mu dává práce s dětmi? Cítí se být českým Davidem Attenboroughem? A jaký bude přírodovědný Večerníček? Řeč byla také o nádherných proměnách dětí v přírodě a rodinných kořenech.

Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na:

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