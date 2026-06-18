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18. 6. 202638 minut

Marie Šabacká: Naše planeta je nemocná a překračujeme další body zvratu

Motoristé na MŽP nabourávají odolnost Česka a zavedou nás do skanzenu

Barbora Kroužková

Polární bioložka Marie Šabacká v podcastu Tekutá společnost popisuje, jaké jsou hlavní indikátory zdraví naší planety a které body zvratu překračujeme. Mluví také o tom, proč je psychologicky snazší problémy neřešit a odkládat. Vysvětluje, čím se liší ledovce v tropických oblastech od těch horských a polárních, a jaké to je stát na dně ledovce. Co říká na politiku Motoristů na MŽP a proč ji znepokojují plánované změny financování veřejnoprávních médií?

Pořad Tekutá společnost můžete sledovat každý čtvrtek na:

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Podcast je součástí série

Tekutá společnost

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