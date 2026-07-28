Tekutá společnost28. 7. 202613 minut
Hana Roháčová: Nevíme, co způsobí novou epidemii či pandemii, ale je velmi pravděpodobné, že přijde
S primářkou Infekční kliniky na Bulovce o přijetí pacienta s podezřením na ebolu, popularitě jejího oboru i skloubení kariéry a rodiny
V nejnovějším podcastu Tekutá společnost byla hostem lékařka Hana Roháčová. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16h na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je textový přepis rozhovoru:
Paní primářko, máte nějaké zprávy o Američanovi LaRochelleovi, který byl ve Fakultní nemocnici Bulovka s podezřením na ebolu izolovaný v bioboxu?
Od té doby, co byl propuštěn, žádné zprávy nemám. Pouze vím, že komunikoval i s médii a vyjadřoval se o celém průběhu péče. Předpokládám, že je všechno v pořádku.
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Respekt o něm také psal. Kolega Ondřej Kundra s ním mluvil na dálku přes Zoom z redakce. Zajímavé jsou okolnosti jeho přijetí v Praze. Jak vám lidsky bylo, když jste se dozvěděla, že Američané svého krajana nechtějí a že míří na Bulovku?
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