Muž, který předpověděl příchod AI, si s vámi chce promluvit o budoucnosti
Erik Brynjolfsson je ekonom, který dokáže číst v lidech stejně dobře jako v tabulkách. A není pesimista
Už před více než deseti lety vyslovil ekonom Erik Brynjolfsson předpověď: AI změní úplně všechno.
Lidé začali používat nástroje před miliony lety. Pěstovali obilí a domestikovali zvířata, poté vyvinuli písmo, železné nástroje, knihtisk a střelný prach. Pokrok byl však pomalý a izolovaný, a to až do poloviny 18. století, kdy se s nástupem strojů a motorů prudce rozvinula moderní společnost. Jeden vynález navazoval na druhý. V posledních desetiletích se však tempo lidského pokroku opět zpomalilo. Růst produktivity – tedy akademický ukazatel toho, o kolik lépe se lidem daří proměňovat vstupy ve výstupy – se zhroutil.
„Dosáhli jsme technologického stropu“ uprostřed „velké stagnace“, tvrdil v roce 2010 známý intelektuál Tyler Cowen. „Kromě zdánlivě magického internetu se život z obecného materiálního hlediska příliš neliší od života v roce 1953.“ Krátce nato vydal ekonom Robert Gordon z Northwesternské univerzity bestseller, v němž tvrdil, že naše éra bezprecedentního růstu a přelomových inovací skončila.
Cowen a Gordon měli na své straně čísla, ale Erik Brynjolfsson se domníval, že se mýlí. Společně s ekonomem Andrewem McAfeem vydal dvě knihy, v nichž tvrdil, že digitální revoluce teprve začíná. Umělá inteligence už předčila lidské bytosti v úlohách vyžadujících myšlení a úsudek. Brzy budou díky ní autonomní auta a hyperinteligentní počítače vypadat jen jako „předskokani“, napsala tato dvojice v knize The Second Machine Age. Brynjolfsson věřil, že růst produktivity se zrychlí. Životní úroveň stoupne a zrodí se další nová společnost.
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