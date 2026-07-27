0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Proč jsou Slováci tak vtipní?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Zahraničí27. 7. 202618 minut

Muž, který předpověděl příchod AI, si s vámi chce promluvit o budoucnosti

Erik Brynjolfsson je ekonom, který dokáže číst v lidech stejně dobře jako v tabulkách. A není pesimista

Annie Lowrey
,
The Atlantic

Už před více než deseti lety vyslovil ekonom Erik Brynjolfsson předpověď: AI změní úplně všechno. 

Lidé začali používat nástroje před miliony lety. Pěstovali obilí a domestikovali zvířata, poté vyvinuli písmo, železné nástroje, knihtisk a střelný prach. Pokrok byl však pomalý a izolovaný, a to až do poloviny 18. století, kdy se s nástupem strojů a motorů prudce rozvinula moderní společnost. Jeden vynález navazoval na druhý. V posledních desetiletích se však tempo lidského pokroku opět zpomalilo. Růst produktivity – tedy akademický ukazatel toho, o kolik lépe se lidem daří proměňovat vstupy ve výstupy – se zhroutil. 

„Dosáhli jsme technologického stropu“ uprostřed „velké stagnace“, tvrdil v roce 2010 známý intelektuál Tyler Cowen. „Kromě zdánlivě magického internetu se život z obecného materiálního hlediska příliš neliší od života v roce 1953.“ Krátce nato vydal ekonom Robert Gordon z Northwesternské univerzity bestseller, v němž tvrdil, že naše éra bezprecedentního růstu a přelomových inovací skončila. 

↓ INZERCE

Cowen a Gordon měli na své straně čísla, ale Erik Brynjolfsson se domníval, že se mýlí. Společně s ekonomem Andrewem McAfeem vydal dvě knihy, v nichž tvrdil, že digitální revoluce teprve začíná. Umělá inteligence už předčila lidské bytosti v úlohách vyžadujících myšlení a úsudek. Brzy budou díky ní autonomní auta a hyperinteligentní počítače vypadat jen jako „předskokani“, napsala tato dvojice v knize The Second Machine Age. Brynjolfsson věřil, že růst produktivity se zrychlí. Životní úroveň stoupne a zrodí se další nová společnost. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články