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Zahraničí27. 7. 202613 minut

Robotičtí terminátoři na Ukrajině neválčí, poslední rozhodnutí pořád dělá člověk

Na frontě nerozhoduje jen jedna nejlepší a nepřesnější zbraň, důležitá je i masovost, vysvětluje bezpečnostní expert Ondřej Rosendorf z Hamburské univerzity

Dominika Perlínová

Zatímco drony už přepsaly strategii nejen v rusko-ukrajinském konfliktu, nyní se Ukrajina se chlubí novou zbraní. Prapory pozemních robotů – pásových i kolových strojů, které dopravují zásoby, přepravují munici, evakuují zraněné, kladou miny a stále častěji prý umějí také udržet dobyté území. Znamená to tedy další vývoj ve způsobech válčení?

Spoustě lidí se při představě válečného robota vybaví filmový terminátor. Tam asi ještě úplně nejsme. Jak tedy vypadají dnešní frontoví roboti?

Zpravidla jsou to bezpilotní systémy, například drony, které jsou buď ovládány dálkově operátorem, anebo v sobě zahrnují automatizované či autonomní funkce. Když se bavíme o bojujících robotech, jde právě o tyto autonomní zbraně. Otázka ale je, čím přesně jsou. Podle definice Červeného kříže jsou to zbraňové systémy, které jsou po aktivaci samy schopny vybírat, zaměřovat a zneškodnit cíl bez dalšího zapojení člověka. Jenže tato definice je problematická, protože do ní spadá i řada systémů, s nimiž už dnes běžně operují armády po světě a které existují už několik desetiletí. Jde třeba o kamikaze drony Šáhid, které používá Rusko a Írán. Potenciálně by sem spadala i řada střel s plochou dráhou letu. Právě proto experti upozorňují, že autonomní zbraně představují krok dál: je to zbraň, která je schopná si sama vybrat, na koho zaútočí, kdo je legitimní cíl. V současné době nemáme žádné důkazy o tom, že by takový typ zbraně někdo používal. Existují systémy, které zahrnují autonomii v různých krocích nebo ve funkcích – ale nikdy to není tak, že bychom měli terminátory, kteří chodí po bojišti a sami rozhodují o tom, koho zastřelí.

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Kde ještě rozhoduje člověk a co už dělá stroj sám?

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