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Redakce

Martin Uhlíř

redaktor

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK (1991), v akademickém roce 2004–2005 studoval v rámci novinářského stipendia na Massachusetts Institute of Technology v USA. V letech 1997–2004 pracoval jako redaktor Lidových novin, členem redakce Respektu je od února 2006. Zajímá se o vědu a výzkum, často též pokrývá ekologická témata, hlavně ta, která souvisejí se změnou klimatu. Je autorem populárně-vědecké knihy Jak jsme se stali lidmi (2007) a románu Sestry (2021). Za popularizaci vědy obdržel v roce 2000 Cenu Akademie věd ČR a ve stejném roce též Cenu předsedy Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj.

20let v Respektu

1212napsaných článků

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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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