Redakce
Martin Uhlíř
redaktor
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK (1991), v akademickém roce 2004–2005 studoval v rámci novinářského stipendia na Massachusetts Institute of Technology v USA. V letech 1997–2004 pracoval jako redaktor Lidových novin, členem redakce Respektu je od února 2006. Zajímá se o vědu a výzkum, často též pokrývá ekologická témata, hlavně ta, která souvisejí se změnou klimatu. Je autorem populárně-vědecké knihy Jak jsme se stali lidmi (2007) a románu Sestry (2021). Za popularizaci vědy obdržel v roce 2000 Cenu Akademie věd ČR a ve stejném roce též Cenu předsedy Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj.
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