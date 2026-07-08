Patříš před soud, doktůrku. Jak chápat útoky na Anthonyho Fauciho, jenž rozhodoval o zdravotní strategii USA v časech covidu
Cílem je zpochybnit nejen vědu, ale i správu věcí veřejných založenou na informacích a racionalitě
„Čest je pro vás prázdné slovo, co, doktůrku?“ zaútočil koncem července během slyšení v americkém Senátu na pětaosmdesátiletého epidemiologa Anthonyho Fauciho o dvě generace mladší republikánský senátor Josh Hawley. „Doktůrkem“ nazval jednoho z nejrespektovanějších vědců, který se déle než půlstoletí snažil chránit zdraví veřejnosti a radil všem americkým prezidentům od Ronalda Reagana po Joea Bidena.
Cílem slyšení, během nějž Fauci odmítl vypovídat s odkazem na pátý dodatek ústavy, který umožňuje mlčet, pokud by výpověď mohla dotyčnému uškodit, bylo přivést známého vědce k zodpovědnosti za jeho údajné kriminální činy týkající se covidu. Republikáni jej obviňují, že jím prosazovaná opatření během pandemie ničila ekonomiku a narušovala lidské svobody. Kromě toho měly americké veřejné peníze prostřednictvím Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID), jejž Fauci vedl, spolufinancovat rizikový výzkum, který se údajně přímo podílel na „stvoření“ původce pandemie. Nový koronavirus SARS-CoV-2 podle této verze událostí vznikl v laboratoři v čínském městě Wu-chan – a Fauci, jehož ústav výzkum spolufinancoval, se prý snažil tuto skutečnost utajit.
Muž, který byl hlavní tváří boje s covidem jak během prvního Trumpova prezidentského období, tak později za Joea Bidena, sice dostal na sklonku Bidenova pobytu v Bílém domě od prezidenta bezpodmínečnou preventivní milost, která ho chrání, republikáni se ale snaží najít způsob, jak vědce přesto postavit před soud. Mohlo by se to podařit, kdyby prokázali, že Fauci v období po udělení milosti politikům pod přísahou lhal.
Mýlil se, ale nepodváděl
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