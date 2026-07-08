Byla hvězdou ANO, pak ji skandál připravil o kariéru. A teď jde proti Babišově straně do voleb
Bývalá poslankyně Balaštíková plánovala exmanželovi zničit podnikání a zabít psa. Hnutí ANO může zkomplikovat plán na ovládnutí senátu
Hnutí ANO neumí Senát. Tuto analýzu pronesl už v roce 2018 po volbách do horní komory jeho šéf Andrej Babiš. „Tenhle volební systém nám nesedí. Všechny tradiční politické strany se spojují a ve druhém kole jdou proti nám,“ řekl a odjel pryč z Česka. Vynechal tedy s klidem tehdejší druhé kolo, jednoduše proto, že kandidát jeho hnutí nepostoupil.
O spoustu let, jedno drtivé sněmovní vítězství a mírné navýšení senátorských mandátů později je situace úplně jiná. Premiér Babiš na volebním sjezdu svého hnutí letos v lednu mluvil o tom, že podcenit letošní senátní volby by bylo „hrubou chybou“, protože jejich význam je „obrovský“. „Pětikoalice letos bude obhajovat 24 z 27 mandátů. To je číslo, které samo o sobě ukazuje, jak výjimečnou příležitost máme. Pokud uspějeme, můžeme po dlouhých letech prolomit jejich většinu,“ řekl o perspektivě ANO v Senátu kolegům.
To je ambiciózní plán – hnutí ANO by muselo letos na podzim získat vše a opoziční strany vše ztratit. Bližší pohled do okrsků ukazuje, že případný úspěch může narazit na nečekané soupeře. Třeba jako v posledním senátním obvodu č. 81 – Uherské Hradiště – na bývalou kolegyni.
Tehdy to bylo jiné
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