V poslední době se s focením aut docela rozjel. Kam prezident s foťákem vyráží, často neví ani jeho okolí
Jak se z Petra Pavla stal vášnivý fotograf motoristů
Co přesně se před čtrnácti dny podařilo českému prezidentovi vyfotit na závodech Formule 1 na maďarském okruhu Hungaroring, nikdo včetně něj netuší. Kvůli pracovnímu vytížení neměl čas si ke stovkám fotek zatím sednout a zpracovat je. Až k tomu dojde, uvidí je zřejmě stejně hlavně jen on sám.
Prezidentova soukromá vášeň ale mezitím obletěla svět, protože snímek, na němž se toulá v depu ověšený foťáky, vydali na své sociální síti pořadatelé F1. Vidělo ho přes padesát milionů lidí a v tuzemsku se kvůli němu rozhořela debata, jestli jde jen o koníček, anebo se už jedná o součást kampaně Petra Pavla za znovuzvolení prezidentem.
Ledy roztály
Z Prahy na Hungaroring vyrážel předminulou sobotu po páté ráno, doprovázeli ho dva osobní strážci a fotograf světa rychlých motorů Jan Altner. Prezidentská kancelář dopředu Pavlovu návštěvu Maďarska neavizovala, prezident neměl v plánu setkat se tu s politiky ani vést nějaká úřední jednání. Jedním z mála lidí, kteří o jeho příjezdu věděli, byl fotograf Jiří Křenek, který ve Formuli 1 pracuje pro stáj Mercedes.
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