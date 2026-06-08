Ján Markoš: Neonacista má právo na lék v lékárně, ale ne na místo v kavárně
Vyprovodit ze svého podniku člověka, který přišel provokovat, je v pořádku
„Druhou nemilou událostí je politická segregace, kdy jedna kavárna v Bratislavě odmítla obsloužit dva známé influencery za to, že mají jiné názory, než se v Bratislavě patří. Milá bratislavská kavárno – a to nemyslím tu konkrétní, kde se tato událost stala, ale mám na mysli tu skupinu absolutně netolerantních individuí – jak daleko chcete zajít v té své nenávisti a nesnášenlivosti? Dokud nedojde ke konfliktu? Nebo to děláte přesně kvůli vyvolání konfliktu? Jste jako malé tříleté děti s krabičkami zápalek na dobře vysušeném stohu slámy.“
Právě jste si přečetli věty, kterými Robert Fico ve svém nedávném videu popsal události v bratislavském podniku ParkLife Cafe. Připomeňme, že v sobotu 18. července ráno se v této kavárně objevil extremista Daniel Bombic. Pokusil se objednat si kávu. A nepochodil. Později se na místo vrátil Marek Šoun, aby si – se zapnutou kamerou – také objednal kávu. Provozovatel ho opět odmítl obsloužit.
V tomto incidentu vidí slovenský premiér „politickou segregaci“, „nenávist“ a „nesnášenlivost“, jakož i „hraní si se zápalkami na dobře vysušeném stohu slámy“. Samozřejmě že se ve Ficově světě těchto přešlapů dopouští výhradně bratislavská kavárna.
Nejen kvůli kávě
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