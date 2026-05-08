Mezi popem a undergroundem jsou ty nejlepší věci
Hudebního dramaturga Marka Mikiče, který stojí za klubem Fuchs2 a koncertní sérií UGOT, nezajímají žánry, ale atmosféra
Když dostane otázku, jakým způsobem vytváří dramaturgickou linku oblíbeného pražského klubu Fuchs2, začne se strašně smát, než vůbec dokáže odpovědět. „Mám seznam asi tak tisícovky jmen, která bych mohl přivézt. Z nich mám tak tři sta uspořádaných do tabulky. Se stovkou si reálně píšu, a tak dvacet třicet jich nakonec doopravdy přijede,“ pořád se směje a dodává: „Nejsem úplně dobrý dramaturg.“
To to však evidentně není pravda. Kromě toho, že Marek Mikič pracuje v klubu, o němž zpěvačka FKA twigs tvrdí, že jí jeho návštěva změnila život, podílel se na pořádání koncertů takřka v celém česko-slovenském prostoru od Prahy po Košice. Tam mimo jiné rozběhl sérii koncertních kurátorských večerů Underground Overtake neboli UGOT, která podchytila strmě stoupající slovenskou rap-punkovou scénu – a z původně klubové noci v košické Tabačce, která spojovala jména jako Dušan Vlk, Fvck_Kvlt, Berlin Manson, Temný Rudo či Pipesh, se postupně stal festivalový open air konaný na pražské Štvanici.
Nyní Mikič společně s vkladem rapperů Cringe Prince a Dušana Vlka chystá další ročník této akce, na níž poprvé vystoupí i jiná než česko-slovenská jména, ale pořád jde o to, aby šlo o umělce a umělkyně vyrůstající z komunitních scén. V evropské premiéře tu na prostranství za Fuchsem 21. srpna zahraje třeba newyorský producent a rapper Bearded Legend nebo Native James z Británie a vedle nich třeba Edúv syn nebo zmíněný Dušan Vlk. Přestože UGOT není v pravém slova smyslu malá, striktně alternativní akce, nese v sobě myšlenku undergroundu, který na sebe strhne pozornost. Což je ostatně postoj, který nejlépe charakterizuje i Mikičův pohled na hudební dramaturgii a na segment hudby, kde se dějí doopravdy vzrušující věci.
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