Dusno na ministerstvu zdravotnictví: Vojtěch řeší spor kvůli sledování počítačů svých zaměstnanců
Přes letní dovolené a vládní prázdniny je na úřadu poměrně živo
Desítky zaměstnanců ministerstva zdravotnictví podepsaly petici a tamní odbory se obrací na inspektorát práce a Úřad pro ochranu osobních údajů. Rozruch mezi zaměstnanci vyvolalo zjištění, že vedení rezortu nechalo zpracovat analýzu využívání pracovních prostředků a informačních technologií. V překladu to znamená několikatýdenní monitoring toho, co zaměstnanci dělají na pracovních počítačích.
Vedení rezortu akci popisuje jako běžný rozbor efektivity a kyberbezpečnosti. Podle tamních zaměstnanců a odborů jde o porušení zákoníku práce i evropských pravidel pro ochranu soukromí (GDPR).
Informace, že v minulých měsících byla externí firmou sledována jejich aktivita na pracovních zařízeních, se mezi zaměstnanci ministerstva zdravotnictví rozšířila během července. Výsledky dostali údajně na stůl ředitelé jednotlivých sekcí, aby s nimi naložili, jak uznají za vhodné.
„Přišel e-mail s jednotlivými zaměstnanci, kde bylo napsáno, na jakých stránkách se pohybovali. Nedostali jsme metodiku, na základě které by se to mělo vyhodnocovat. Tedy zda ty stránky, které navštěvovali, souvisejí, nebo nesouvisejí s prací,“ popisuje anonymně jeden z vedoucích úředníků. Respekt jeho jméno zná, nezveřejňuje ho kvůli jeho obavám z možných pracovních následků.
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