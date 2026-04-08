Je klimatizace pravicová?
Garrigue: Jak požáry a vedra mění politickou debatu na jihu Evropy
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Ještě před pár lety byla změna klimatu hlavně tématem vědců a ekologů. Tím, jak stále viditelněji vstupují její důsledky do životů nás všech, se ale stále více stává politickým tématem. A to zejména pro politické spory. Ve Španělsku a Francii o tom v posledních týdnech vědí své – obě země bojují proti rozsáhlým požárům i nesnesitelným vlnám veder.
Ve Španělsku požáry nejvíce zasáhly oblasti kolem hlavního města Madridu, kde shořelo více než 660 kilometrů čtverečních a postupují dál. Požáry jsou už několikátý rok za sebou rekordní – pohání je klimatická změna, kvůli níž je jih Evropy sušší a teplejší, a oheň se tak rychleji šíří a je intenzivnější. Takhle závažné dění se nevyhnutelně propsalo také do politické debaty ve Španělsku. Premiér Pedro Sánchez o nebezpečí globálního oteplování mluví opakovaně a velmi jasně. Levicový politik, který se nebojí vzdorovat prezidentu Trumpovi, pokud jde o jeho válku v Íránu a v rámci Evropy patří k nejhlasitějším kritikům Izraele, v pro něj klíčových otázkách nechodí kolem horké kaše. A není divu, že je tomu tak i v otázce změny klimatu.
Španělsko patří mezi ty evropské země, na které klimatická změna dopadá vůbec nejhůře a černé scénáře předpovídají, že se část země během pár desetiletí může proměnit ve vyprahlou poušť. Rekordní počty horkých dnů, rostoucí případy požárů i stoupající počet úmrtí z horka tomu nasvědčují, a je proto pochopitelné, že vůdce země apeluje na ostatní, aby s globální krizí něco dělali. Ve španělské politice ohledně tohoto tématu rozhodně nepanuje shoda. Sánchez se v posledních dnech obrátil na regionální vlády své země. „Popírání změny klimatu jen přilévá olej do ohně klimatické krize.“ Levicový premiér tím naráží na to, že zvlášť v Madridu a jeho okolí vládne jeho hlavní opoziční soupeř, konzervativní Lidová strana (PP), jejíž představitelé se v posledních letech ke člověkem způsobené změně klimatu staví stále častěji skepticky.
Minulé pondělí strana obvinila vládu, že využívá „mantru“ klimatické krize k zakrytí svého „špatného řízení“ přírodních katastrof. Mluvčí PP Ester Muñoz tvrdila, že Sánchezova vláda využila klimatickou nouzi jako téma k rozdělování společnosti. Prohlášení ale vyznělo, skoro jako kdyby zpochybnila i samotnou myšlenku klimatické krize způsobené lidskou činností. Politický kontext je přitom pro premiéra Sáncheze složitější. Jeho socialistická vláda se už řadu měsíců potýká s korupčními aférami, které zasáhly jeho nejbližší okolí včetně manželky Begoñy Gómez a bratra Davida Sáncheze, a průzkumy dlouhodobě favorizují opoziční Lidovou stranu. Právě proto mohou být letošní požáry jednou z mála oblastí, kde se role obracejí. Španělské regiony totiž nesou hlavní odpovědnost za prevenci požárů, správu lesů i hasičské sbory a většinu z nich ovládá právě PP. Konzervativci tak čelí otázkám, zda podcenili přípravu na stále častější extrémní požáry a jestli dostatečně investovali do jejich prevence.
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