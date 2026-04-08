Jan Adamec

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Usmrcení posledního Přemyslovce uvrhlo v roce 1306 České království do chaosu. Po 720 letech úvah a pátrání známe jména podezřelých
Porazit Američany, dobýt část Francie – to byly některé úkoly československé armády ve válce se Západem. Její ztráty měly dosáhnout až sedmdesáti procent.
Fascinovaly člověka odpradávna, tvoří součást kulturní identity. Čím prsteny přitahovaly velikány jako Richarda Wagnera a Johna R. R. Tolkiena?
V Německu pokračuje debata o tom, jakou roli za války i po ní sehráli Hitlerovi průmyslníci a nakolik byli potrestáni
Příběh Josephine Baker, umělkyně, rebelky a hrdinky odboje
Úroda z významných světových obilnic – ruské, ukrajinské a americké – byla v minulosti hybatelem válek i faktorem, který je pomáhal rozhodnout
Překročení hranice do SSSR, zatčení, likvidační pracovní tábor – typický příběh mnoha Čechoslováků, kteří chtěli bojovat proti Hitlerovi. Před 80 lety dostali šanci jít umírat za svou vlast.
Jak světové výstavy odrážely ducha doby a co z toho plyne pro současnost
Co ukázal bojkot olympijských her v Moskvě roku 1980 a v Los Angeles o čtyři roky později
Rusko vždy využívalo své nerostné suroviny jako zdroj svého bohatství – ale i jako prostředek nátlaku na jiné státy. Jak hledět historickou optikou na rodící se plynovou krizi?
Příběh amerického ústupu z Jižního Vietnamu připomíná vážnost dilemat, která Spojené státy nyní řeší v Afghánistánu
Kanada bolestivě odkrývá pravdu o internátních školách, v nichž zemřely tisíce dětí
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