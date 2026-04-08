V Ceutě neselhalo Španělsko, ale především nejednotní Evropané včetně Babiše
V otázce migrace se i středové a proevropské strany dostaly do vleku krajní pravice a její demagogie
Bez zjevného důvodu se padesát tisíc lidí nevydá na riskantní pochod a plavbu. A spontánní zcela jistě nebyl ani exodus desítek tisíc mladých Maročanů, kteří koncem minulého týdne zkusili obeplavat hraniční plot a po vodě dosáhnout Ceuty – španělské enklávy a tedy území Evropské unie na severu Afriky.
Nevíme, kdo přesně za tiktokovými a instagramovými lživými videi o otevřené cestě do vysněné schengenské říše stojí. Převaděčské mafie, které Maročany na sever země svážely, z čehož je hned také obvinil španělský premiér Pedro Sánchez? Nebo je snad pravdivá jedna z konspiračních teorií?
Ta nejčastěji uváděná podezírá Maroko a jeho bezpečnostní složky, které zosnovaly poslední hromadný úprk osmi tisíc migrantů do Ceuty před pěti lety. Tehdy to byla reakce na španělskou hospitalizaci lídra povstalecké organizace Polisario, jež s podporou Alžírska bojuje proti marockému záboru Západní Sahary. Tlak byl účinný: Španělsko se v padesát let trvajícím konfliktu silněji přiklonilo na stranu Maroka. Až v minulých měsících se Sánchez – například kvůli zajištění dodávek zemního plynu – opět pokusil sblížit i s Alžírskem.
Smést ze stolu nemůžeme ani působení ruských agentů na arabských sociálních sítích: ruské zpravodajské služby v minulosti směřovaly proudy blízkovýchodních migrantů k hranicím Polska a Finska a pokoušely se získat kontrolu i nad migračními trasami v Libyi.
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