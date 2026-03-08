Svobodní i ohrožení. Po útoku islamistů se Německo ptá, jak se žije queer lidem
Homosexualita nikdy nebyla tak samozřejmá. Zároveň přibývá útoků na queer osoby a značný podíl na tom mají muslimští pachatelé – a nejen v případě útoku
Od útoku na berlínský pochod na podporu rovnosti a hrdosti LGBT+ komunity uplynuly tři dny, když nás Danjel Zarte přijal k rozhovoru ve své kavárně v berlínské čtvrti Neukölln. Na jídelním lístku jsou sendviče s italskou burratou a šumivé víno Crémant, nad vchodem visí duhová vlajka. 37letý Zarte měl jen jednu prosbu: nechce, aby se záležitost, o které se budeme bavit, stala „politickou kořistí“ pro Alternativu pro Německo (AfD) a jiné pravicové radikály. „Rozčiluje mě, že se to zneužívá,“ říká s tím, že nechce přispívat k polarizaci ve společnosti.
Ale mluvit otevřeně? O tom, jakým útokům je vystaven jen kvůli tomu, že se jeho kavárna profiluje coby místo setkávání pro queer komunitu přímo uprostřed trendy části Berlína? A o tom, kdo tyto útoky většinou páchá? Ano, o tom Danjel Zarte promluví rád: „Nechci totiž zlehčovat, jak se muži formovaní náboženstvím a arabským prostředím cítí naší přítomností obtěžováni a jak na nás útočí.“
V sobotu 25. července vrazila dodávka do davu lidí v berlínském parku Tiergarten, kde se slavil Chistopher Street Day (CSD), svátek homosexuálů a queer lidí. Za volantem seděl pravděpodobně islamista Abdul B. a on nebo další pachatel – vyšetřování ještě není uzavřeno – měl později na návštěvníky CSD zaútočit bodnou zbraní. Při útoku byla zabita jedna žena, 31 lidí bylo zraněno. Policie vypátrala Abdula B. v neděli v jednom berlínském altánku a při zásahu byl zastřelen.
Queer scéna se nachází v paradoxně souběžné situaci, které jsme si mohli povšimnout i bez tohoto útoku. Ale možná je tak příležitostí, jak si ji konečně uvědomit a vzít si z toho ponaučení.
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