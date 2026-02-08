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2. 8. 20264 minuty

Brát se za lidi v nesnázích? Nic pro Okamuru

Jeho hlavním sdělením v Číně bylo poděkování Pekingu za souhlas s opětovným navázáním „korektních dobrých vztahů“

Ondřej Kundra

Tento týden Vrchní soud v Praze rozhodne, zda čínský občan Jang I-min, jenž je státním zastupitelstvím obžalovaný ze špionáže, nadále zůstane ve vazbě, anebo bude stíhán na svobodě. Policisté muže zadrželi letos v lednu a označili ho za agenta čínské rozvědky, který měl podle jejich zjištění pod falešným novinářským krytím vykonávat špionážní činnost pro Čínu.

Městský soud po prostudování obžaloby vrátil věc v červnu policii k došetření s tím, že z jeho pohledu není zároveň důvod dál držet podezřelého ve vazbě. Nicméně policie se bojí, že kdyby k tomu došlo, mohl by podezřelý uprchnout ze země, a státní zástupce proto podal proti ukončení vazby námitku, kterou se za pár dní bude zabývat vrchní soud.

Je to vůbec poprvé v novodobé historii Česka, kdy se tu před soudem řeší špionáž. Umožnil to nový paragraf o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který veřejné žalobě umožňuje obžalovat osoby podezřelé z „úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost České republiky“.

Vyzvědačství, ohrožení utajované skutečnosti nebo sabotáž byly v českém trestním zákoníku i předtím, policie ale namítala, že jsou formulované tak, že jí nedávají možnost dostatečně postihovat špionáž v celé její rozmanité šíři. Třeba jako když tu Jang I-min měl zjišťovat a předávat do Číny informace o politicích (s kým se stýkají, co se o nich říká a podobně), jež nejsou ze zákona utajované, ale jejich sběr a předávání do nepřátelských rukou může zemi opravdu ohrozit.

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