Pět světových zpráv
Rozpad Práva a spravedlnosti
Polská opoziční strana Právo a spravedlnost (PiS) Jarosława Kaczyńského se rozštěpila. Ze strany odchází bývalý premiér Mateusz Morawiecki, čtyři desítky poslanců, tři europoslanci i jeden senátor. Důvodem jsou dlouhodobé spory o směřování PiS, které se podle Morawieckého křídla posouvá k radikálnější nacionalistické a populistické pravici. Odcházející politici chtějí vytvořit vlastní uskupení. Rozkol oslabuje šance PiS na návrat k moci po parlamentních volbách v příštím roce, protože může dále rozdělit konzervativní voliče. Naopak současný premiér Donald Tusk získává podle komentátorů o něco lepší výchozí pozici pro obhájení vlády, přestože jeho kabinet čelí nízké popularitě.
Trump ve válečné pasti
Donald Trump se počátkem týdne vyslovil proti eskalaci útoků na Írán – zřejmě i kvůli varování generálů, že Spojeným státům kvůli blízkovýchodní válce dochází důležitá munice. Další íránský útok na americkou základnu v Jordánsku ale přiměl Trumpa k obnově úderů a varování, že Íránu zasadí velkou ránu. Prezident je zjevně chycen v pasti: rád by z války vycouval, ale Írán mu to nedovolí. Tamní revoluční gardy věří, že mají navrch a mohou dosáhnout svého ultimátního cíle – získání trvalé kontroly nad Hormuzským průlivem.
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