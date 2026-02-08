Divočina i svatá věc
Čím vším je hudba pro Fvck_Kvlta?
Slyšel slovo a rozhodl se ho šířit dál. To slovo bylo punk. Ale nejenom. To slovo taky bylo solidarita, empatie, morálka, anarchie, imaginace, revoluce, sociální spravedlnost. Knižní rozhovor Všetci sme anarchisti slovenského novináře Denníku N Patrika Garaje s Denisem Bangem neboli hudebníkem vystupujícím pod jménem Fvck_Kvlt je fascinujícím čtením, které přináší ponor do toho, jak masivně se hudba v životě jednoho člověka může stát motorem touhy po vzdělání, politickým probuzením, spirituálním impulzem nebo výtahem v rámci sociální mobility.
Garaj o ústřední postavě slovenské punkrapové scény v úvodu píše, že to je „mesiáš z backstage, anarcho-křesťan, trubadúr lásky i drzá držka. Vlajkonoš utopie, otec scény, Nietzscheho pravnuk, sezonní okultista, stalker Beatles, poloviční Rom, samozvaný Cigán, filozof ze zadních řad. Debatér o stavu světa, o fašismu, socialismu, demokracii“ – a není to poetická licence, ale přesný popis dojmů, které si může odnést každý, kdo kdy zažil Fvck_Kvltův koncert. Vyjadřovat se hudbou je pro něj divočina i svatá věc. Působí tak i v jedenácti společných setkáních, která položila základ jednomu z nejpozoruhodnějších hudebně-knižních rozhovorů, jaký kdy v československém prostoru vznikl.
Přijetí sebe i druhých
Tu vášeň zažehla nejen matka, která ho pobízela, ať si s ní zpívá, nejen starší bratr, který hrál skvěle na kytaru, ale taky The Beatles, Sex Pistols a Nirvana. Tři kapely, které každá po svém a v různé době otočily kormidlo mainstreamové kultury. Tam, kde většina nezúčastněného publika vidí výsledky v podobě prodejů alb a hitparádových úspěchů, však Banga vždy zajímala východiska. Každá z těch kapel vyrostla z undergroundových struktur a každá oplývala podvratným sdělením, jež vynesla až do nejvyšších pater showbyznysu.
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