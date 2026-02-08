Šedesát způsobů, jak neříct menstruace
Mám na stole šedesát způsobů, jak v současné češtině neříct slovo „menstruace“. Sesbírala jsem je z reklamních spotů, instagramových příspěvků, rozhovorů a komentářů pod nimi pro účely své bakalářské práce zaměřené na lingvistiku. Dvacet čtyři oficiálních komunikátů pěti značek menstruačních potřeb, osmdesát komentářů uživatelek, materiál z let 2021–2025. A jsem si jistá, že šedesát zdaleka není konečné číslo.
Nejsem totiž první, kdo počítá. Britští lingvisté Keith Allan a Kate Burridge nasbírali pro knihu Forbidden Words (Zakázaná slova) desítky anglických označení pro menstruaci: někdy jde o návštěvu (Aunt Flo is here), občas o nevolnost (under the weather), jinde o červenou (the Red Sea’s in) a místy rovnou o prokletí (the curse, the plague). V ghanské akanštině o menstruující ženě řeknou, že si zlomila ruku (nesmí totiž vařit), a pojmenování tak zachycuje zákaz místo příčiny. V ruštině přijíždějí hosté. Na každém kontinentu, nezávisle na sobě, lidé vymýšlejí totéž: říct cokoli, jen ne to pravé slovo. Lingvistika těmto krycím slovům říká noa.
Přitom menstruace je proces biologicky banální: odloučení sliznice dělohy, opakující se zhruba jednou měsíčně. Podle průzkumu agentury NMS Market Research z roku 2022 by o ní na veřejnosti nemluvilo 40 procent Čechů, 50 procent mužů ji považuje za tabu a pro muže i ženy je to větší tabu než homosexuální partnerství, neplodnost nebo rovnost pohlaví.
Šelma na obzoru
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