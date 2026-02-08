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Kultura2. 8. 20263 minuty

ALBUM TÝDNE: Když trendsettery dostihne realita. Tohle jsem dělal už včera, zpívají The Strokes

Pavel Turek

Když přesně před pětadvaceti lety vyšel jejich debut Is This It, byli oslavováni jako spása rokenrolu. Garážový zvuk, odrbané oblečení a ledabylé pózy kontrastovaly se vším, co se na začátku milénia v main- streamu dělo. The Strokes se stali zlomovou kapelou, protože jako první zosobňovali paradox splynutí autenticity s imitací, který se pro populární hudbu 21. století stal určující. Vše v jejich tvorbě bylo řemeslné a rukodělné, zároveň se jednalo o totální vintage mix vlivů newyorské scény od Loua Reeda přes Ramones, Television po Blondie a Talking Heads.

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