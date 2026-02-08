Pět českých zpráv
Senát doplnil Radu ČT
Dosavadní člen Rady ČT a nakladatel Jiří Padevět opustil svou funkci a v dresu hnutí STAN se bude ucházet o senátorské křeslo. Senát proto hlasoval o jeho nástupci, kterým se stal ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák. Ten v radě zasedal do března letošního roku, kdy mu vypršel mandát. „Česká televize nemá být na TikToku. Má hledat cesty, kterými se nebude podbízet, ale bude nabízet,“ citovala jeho vyjádření ČTK.
Slavia pochybila
Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení, které spustilo na jaře kvůli vniknutí fanoušků fotbalové Slavie při klání proti konkurenční Spartě. Úředníci rezortu vnitra došli k závěru, že disciplinární tresty, které na Slavii uvalila fotbalová asociace, a další opatření, jež představil sám klub, jsou dostatečné. Nicméně během šetření zjistili, že došlo k několika závažným pochybením při zajištění bezpečnosti a pořádku na stadionu při pořádání vyhroceného derby.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu