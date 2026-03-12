Čínský špion v Praze: na koho sbíral informace a proč se možná dostane na svobodu?
Případ agenta Pekingu míří před soud a dává naději jednomu českému vězni v Číně
Jediný český občan vězněný dnes v Číně má poprvé po šesti letech za mřížemi naději, že by se mohl dostat domů. O tom, zda se to nakonec bývalému studentovi čínštiny Matěji P. skutečně podaří, rozhodne tajemný muž, který byl nedávno zatčen v Praze.
Potopen v hlubokých vodách
Na své problémy si Matěj P. zadělal v roce 2019, když ho čínská policie zadržela poté, co u něj údajně našla drogy. V září 2020 ho v jednadvacetimilionovém čínském městě Čcheng-tu, kde se několik měsíců předtím tehdy pětadvacetiletý student čínštiny usadil, aby si tu na jazykovém kurzu zdokonalil řeč, soud uznal vinným z trestného činu obchodování s drogami a vyměřil mu dvanáctiletý trest. Tato suchá zpráva o rozsudku, výši trestu a jménu věznice představuje zároveň jediná konkrétní data, která lze o Matěji P. najít v dostupných čínských zdrojích. A zatímco on se beze stop potopil do hlubokých vod čínského vězeňského systému, doma jeho případ dlouho unikal veřejné pozornosti.
Univerzita Palackého v Olomouci, kde před svým odjezdem do komunistické říše studoval čínskou filologii, neměla o jeho dramatickém osudu tušení, protože už u ní nepokračoval v navazujícím magisterském studiu, a ona neměla tudíž důvod jeho stáž blíže sledovat. „O jeho problémech jsem se dozvěděl od jednoho člověka až teprve v průběhu loňska a začal jsem to samozřejmě řešit,“ říká Respektu děkan olomoucké filozofické fakulty Jan Stejskal.
