Ranní postřeh Lukáše Jelínka: Do sněmovny chtěla, ale poslanecká práce jí nevoněla
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Holt nová doba. Dosud bylo zvykem, že do Poslanecké sněmovny kandidují lidé, kteří v ní chtějí něco udělat, něčím se blýsknout, něčemu pomoci. Jde to ale i jinak – a první vlaštovka je tady: poslankyně, jíž se do práce nechce a jejíž výroky naznačují, že parlamentem pohrdá coby institucí téměř zbytečnou. A aby toho nebylo málo, ani se neseznámila s jednacím řádem, takže neví, jakým způsobem se mandát pokládá.
Onou rebelkou je Markéta Šichtařová, nominovaná Svobodnými na kandidátní listinu SPD.
Příznivci opozice by nakonec mohli být rádi. Kdo nic nedělá, nic nezkazí, což v případě poslankyně za krajně pravicovou stranu nemusí být na škodu. Nečinná poslankyně je skoro jako žádná poslankyně. Byť účast na plénu měla Šichtařová standardní a hlasování se účastnila.
Zajímavější je, že jí nevoněly sněmovní výbory. Zákonodárci se nezřídka přetahují, kdo se do kterého dostane, aby uplatnil svoji kvalifikaci. Ti nejčinorodější jich stíhají i více. Ve výborech se tolik neexhibuje, zato je tam příležitost výrazně ovlivnit projednávanou legislativu. Šichtařová byla původně zařazena do dvou, oba však opustila.
