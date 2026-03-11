0:00
0:00
Astrounat Brázda
Trumpova nečekaná válka
11. 3. 2026

Zločin a trest Václava Moravce

Nad debatou o odchodu nejvýraznějšího moderátora politických diskusí

Erik Tabery

Odchod tak významné osobnosti, jakou Václav Moravec bezesporu je, vyvolá vždy silné reakce. Jednadvacet let moderoval nejdůležitější politický diskusní pořad, svým vystupováním i na jiných platformách se stal jedním ze symbolů veřejnoprávnosti. Komentáře věnující se jeho odchodu ukazují hodně o roli médií, zájmu širší veřejnosti i politiků. Proto stojí za to se jim věnovat.

Pouhý prostor výrokům

Václav Moravec ukončil angažmá v České televizi, protože prý nechtěl hrát hru na umělou vyváženost. Odmítal dlouhodobě zvát do svého pořadu Tomia Okamuru – mimo jiné proto, že šéf SPD nejdříve do Otázek odmítal chodit, pak si zase chtěl účast vymoci přes Radu ČT. Často se Moravcovi předhazuje, že je nepochopitelné, proč blokoval šéfa jedné, byť extremistické strany. Jenže výtky opomíjejí kontext, který je v tomto případě zásadní.

Okamura dlouhodobě neodpovídá na otázky, na něž je tázán. Vést debatu s někým, kdo nedodržuje pravidla dialogu, postrádá do jisté míry smysl. Zároveň naopak Okamura útočí na veřejnoprávní média a na tamní redaktorky i redaktory rád posílá své fanoušky na sítích (dělá to také u soukromých médií). Spolupracoval s některými radními na oslabování televize a následně na snaze zbavit se Moravce. V rozhovoru pro Respekt někdejší ředitel ČT Jan Souček před rokem otevřeně popsalŘeditel České televize Souček: S Moravcem mě vydíral Matocha, s odškodným i Veselý5 minŘeditel České televize Souček: S Moravcem mě vydíral Matocha, s odškodným i Veselý, že předseda Rady ČT Pavel Matocha požadoval konec moderátora: „Řekl mi, že tam Moravec už dávno neměl být,“ uvedl Souček a dodal, že „tlak kolem Moravce se stupňoval“.

