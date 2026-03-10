Trumpova cla jsou hlavně politický nástroj. Evropa z toho může těžit
Rozhovor s proděkanem z VŠE: Co pro světovou ekonomiku znamenají americká dovozní cla a hlavně chaos, který jejich oznamováním a rušením prezident ve světě vytváří?
Americký prezident Donald Trump během svého prvního roku v úřadě zaváděl různě vysoká cla na většinu zemí světa, někdy proto, aby dorovnal takzvanou obchodní bilanci, tedy aby srovnal, že země si z USA kupují méně věcí, než tam samy dovážejí, jindy aby země za něco potrestal. Kanadě a Mexiku tak například hrozil jednu dobu až stoprocentními cly kvůli jejich údajně nedostatečné snaze zabránit pašování drog do USA. Když se mu nelíbily komentáře francouzského premiéra Emmanuela Macrona, hrozil zase zvýšením cel na šampaňské. Mnoho výhružek nakonec neuplatnil, celý svět však včetně Evropské unie za poslední rok musel na nějaká dovozní cla přistoupit. Do již tak chaotické situace vstoupil v únoru Nejvyšší soud USA, který takto udělovaná cla americkému prezidentovi zrušil s tím, že pro ně prezident nezískal předem souhlas Kongresu, a jsou tudíž nelegální. Trump se tak znovu vrátil na startovní pozici. Pavel Hnát, proděkan Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE, v rozhovoru vysvětluje, co v současnosti platí i jaký vliv to má na evropskou a potažmo českou ekonomiku.
Americký Nejvyšší soud zrušil dovozní cla do USA, která prezident Donald Trump během roku uvaloval na většinu zemí světa. Prezident soud obvinil z útoku na blahobyt Američanů a pohrozil, že náhradou za zrušená cla zavede nová plošná, až patnáctiprocentní cla na všechny země světa. Nakonec však zavedl desetiprocentní, a jen na 150 dnů, což může udělat bez povolení Kongresu. Co se teď se cly děje?
Hned na úvod je potřeba říci, že jde o víc než jen cla. Prezident Trump se snaží na maximum využít pravomoci, které sice má, ale historicky jen pro nějaké mimořádné situace, aby svoji politiku, hlavně tu, která je hodně vidět, mohl prosazovat rychle. Což znamená i bez kontroly ostatních orgánů, které v demokracii jeho moc vyvažují. V USA náleží rozhodování o daních – a clo je v podstatě daň – Kongresu. Je to jedna ze základních pravomocí Kongresu. Ekonomové řeknou, že Trump nezavádí cla na základě ekonomické analýzy, ale ve skutečnosti je používá jako zbraň k nátlaku. To je celé jádro problému. Nejvyšší soud podle očekávání seznal, že Trumpova předchozí cla neodpovídala těm mimořádným podmínkám, a proto je zrušil, on však našel zase nové vysvětlení, jak cla zavést. Využil přitom skulin, které říkají, že v době války nebo ohrožení může něco udělat na dočasnou dobu. Proto právě teď zavedl nová cla, a to na 150 dnů, což může udělat bez Kongresu. Prostě to zkouší. Podvědomě cítí, že Kongres tomu nakloněn nebude, ale když chcete být prezident, kterého ráno něco napadne a do večera to udělá, tak se s Kongresem moc zdržovat nemůžete.
