Vyrovnat se s bolestí, že je svět zklamal. Sebepoškozování je mezi dětmi z ústavů běžné
Nový výzkum: v dětských domovech a výchovných ústavech si ubližuje více než polovina čtrnáctiletých dívek
Možná to není příliš překvapivé zjištění, ale rozhodně je závažné. Ve výchovných ústavech a dětských domovech je sebepoškozování výrazně častějším jevem než v běžné populaci dospívajících. Na čerstvá data výzkumníků z ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a olomoucké Univerzity Palackého upozornily Seznam Zprávy. Šetření ukázalo, že zatímco v běžné populaci se poškozuje zhruba čtvrtina čtrnáctiletých Čechů a Češek, mezi obyvateli dětských ústavů si v tomto věku ubližuje více než třetina, u dívek dokonce více než polovina.
Autoři studie sebepoškozování u dětí z ústavů chápou jako jejich pokus vyrovnat se s tím, že jim svět opakovaně ubližoval. „Naším úkolem by proto nemělo být pouze zabránit dalšímu opakování, ale především pomoci dítěti porozumět vlastní bolesti a naučit se ji zpracovávat,“ míní výzkumníci z řad psychologů a odborníků na sociálně-právní ochranu dětí. V ústavech žije skoro 6,5 tisíce dětí.
Výzkum proběhl formou osobních rozhovorů s více než čtyřmi tisíci mladistvých ze základních a středních škol, kteří žijí ve svých rodinách, a zároveň s osmi sty teenagerů z dětských domovů a výchovných či diagnostických ústavů. Právě v ústavech si každý měsíc záměrně ubližuje osm procent dospívajících ve věku 11 až 18 let, pět procent každý týden a tři procenta denně.
Sebepoškozování mezi dětmi a dospívajícími je širší problém. Dětí, které si ubližují, přibývá i v běžné populaci. Odborníci dokonce mluví o epidemii.
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně
Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců dorazilo do dolní parlamentní komory v lidových krojích ze svých regionů. Akce nazvaná Den lidových krojů se konala potřetí. Letos ji doprovází výstava lidových krojů i ze Slovenska, Polska a z Maďarska. Poslanci se sešli ve Dvoraně v jedné z vedlejších sněmovních budov, kde výstavu zahájili. Následně se vydali průvodem přes Malostranské náměstí a Sněmovní ulicí slavnostním vchodem do hlavní sněmovní budovy. V sálu Státních aktů pak vystoupily taneční soubory z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) se oblékl do kroje z Bystřice pod Hostýnem. Lidové kroje podle něho patří k národnímu dědictví. "I když je většina z nás už běžně nenosí, tak k nám prostě patří," řekl Okamura. Iniciátor Dne lidových krojů ve sněmovně, nynější předseda zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) podotkl, že letošní akce naplňuje motto Evropské unie o jednotě v růzností. "Naše kroje jsou symbolem našich kořenů, našich tradic naší identity," uvedl.
"Náš národ není velký počtem lidí, není velký rozlohou země. Ale jsme obří, co se týče rozmanitosti, kultury, tradic i krojů," řekl ministr kultury Ota Klempíř (za Motoristy), jenž dorazil v kyjovském kroji. Akce podle něho setřela rozdíly mezi koalicí a opozicí, což je stav, který by měl podle ministra vydržel déle než jedno odpoledne.