Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Trumpova nečekaná válka
10. 3. 20263 minuty

Vyrovnat se s bolestí, že je svět zklamal. Sebepoškozování je mezi dětmi z ústavů běžné

Nový výzkum: v dětských domovech a výchovných ústavech si ubližuje více než polovina čtrnáctiletých dívek

Markéta Plíhalová

Možná to není příliš překvapivé zjištění, ale rozhodně je závažné. Ve výchovných ústavech a dětských domovech je sebepoškozování výrazně častějším jevem než v běžné populaci dospívajících. Na čerstvá data výzkumníků z ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a olomoucké Univerzity Palackého upozornily Seznam Zprávy. Šetření ukázalo, že zatímco v běžné populaci se poškozuje zhruba čtvrtina čtrnáctiletých Čechů a Češek, mezi obyvateli dětských ústavů si v tomto věku ubližuje více než třetina, u dívek dokonce více než polovina.

Autoři studie sebepoškozování u dětí z ústavů chápou jako jejich pokus vyrovnat se s tím, že jim svět opakovaně ubližoval. „Naším úkolem by proto nemělo být pouze zabránit dalšímu opakování, ale především pomoci dítěti porozumět vlastní bolesti a naučit se ji zpracovávat,“ míní výzkumníci z řad psychologů a odborníků na sociálně-právní ochranu dětí. V ústavech žije skoro 6,5 tisíce dětí.

Výzkum proběhl formou osobních rozhovorů s více než čtyřmi tisíci mladistvých ze základních a středních škol, kteří žijí ve svých rodinách, a zároveň s osmi sty teenagerů z dětských domovů a výchovných či diagnostických ústavů. Právě v ústavech si každý měsíc záměrně ubližuje osm procent dospívajících ve věku 11 až 18 let, pět procent každý týden a tři procenta denně.

Sebepoškozování mezi dětmi a dospívajícími je širší problém. Dětí, které si ubližují, přibývá i v běžné populaci. Odborníci dokonce mluví o epidemii.

