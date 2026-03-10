Martin M. Šimečka: Hlavním městem Slovenska je dnes opět Budapešť
Slovensko se vinou vládní koalice stává přívěskem Maďarska, jakým bylo v minulosti po staletí
V románu Roberta Musila Muž bez vlastností čeká vrah Moosbruger na popravu a propadá melancholii. „Odplivl si a myslel na nebe, které vypadá jako modře pomalovaná past na myši. Na Slovensku dělají tak vysoké, kulaté pastičky, myslel si.“
Ve velkolepé fresce předválečného Rakouska-Uherska je to pozoruhodná Musilova zmínka o naší zemi. Zapsali jsme se do světové literatury jako mistři pastí na myši.
Slovenští nacionalisté to začátkem devadesátých let chtěli změnit a říkali, že pouze vznik samostatného státu nám zaručí, že svět se konečně dozví pravdu o naší existenci.
Soudě podle naší pověsti by bylo možná lepší, kdyby svět nadále setrval v blaženém nevědomí. Máme totiž pověst malého, zkorumpovaného státu na periferii Evropy, který se chová jako přívěsek Maďarska.
