Ranní postřeh Petrose Michopulose: Bez obranyschopnosti nebudeme mít nakonec ani ekonomiku, a možná ani vlastní stát
Vláda Andreje Babiše v rozpočtu na příští rok ořezala výdaje na obranu o dvě desítky miliard s odůvodněním, že jsou důležitější věci, které chce upřednostnit. Předseda vlády to několikrát doprovodil ironickými poznámkami o tom, že v jejich programovém prohlášení jsou jejich priority jasně popsány a válčení ani podpora Ukrajiny mezi nimi nejsou. Máme si všichni uvědomit, že proběhly volby a politická situace se změnila.
Kdybych byl podobně jedovatý jako Miloš Zeman, což nejsem, řekl bych, že těmi prioritami jsou peníze pro agrobaronské klany socialistického velkostatku. Existují samozřejmě lidé, kteří by dokázali být jedovatější než Miloš Zeman, a ti by asi řekli, že prioritou této vlády jsou hlavně peníze pro Agrofert, který nevlastní Andrej Babiš. Akcent předsedy hnutí ANO na mír za každých okolností a jistý druh lenní apatie, že ten mír zajistí někdo jiný bez našeho přičinění, vychází z jeho ohebné povahy založené na racionalizaci jakékoli situace, kterou se naučil v dobách husákovské normalizace.
Jako synek ze středostavovské komunistické rodiny se naučil, že velká politika se nedělá v komunistickém Československu a už vůbec ne v Bratislavě. Tak proč se trápit tím, co se děje v Praze nebo v Moskvě, když se může mít dobře v Bratislavě. Hlavně když nebudu nikomu překážet, budu dělat to, co po mně režim chce, a občas někoho nahlásím. Tato normalizační strategie úspěchu mu vyšla, vepsala se mu do jeho DNA a dnes se ji snaží aplikovat do naší zahraniční a bezpečnostní politiky.
Myslí si, že když se nebudeme příliš plést do války na Ukrajině a stáhneme se třeba z muniční iniciativy, válka stejně jednou skončí a zavládne Velký mír studené války, jaký si pamatuje z mládí. Jeho voliči budou spokojení, jeho koaliční partneři budou spokojení a on bude taky spokojený, protože peníze, které mazaně ušetří z rozpočtu armády, použije na dárečky pro své voliče a zbytek pošle do odvětví, ve kterých podniká. Pak to pojede nějak vysvětlit generálnímu tajemníkovi do Washingtonu a ten ho poplácá po rameni, jak to všechno hezky vymyslel. Stejně nádherně, jak by to možná vymyslel generální tajemník Trump sám.
