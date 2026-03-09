0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Česko9. 3. 202617 minut

Vystrčil: Tři období jsou tak akorát, rád bych ještě učil. Fiala by byl výborným předsedou Senátu

S předsedou horní komory o chybě prezidenta, důležitosti komunikace s vyznavači odlišných pohledů a o tom, jak by ODS mohla v dalších volbách porazit Andreje Babiše

Kristýna Jelínková

Máte za sebou první společnou zahraniční cestu s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou na jednání představitelů zemí Visegrádské čtyřky v Budapešti. Fotograf vás na palubě letadla zachytil při vášnivé diskusi, alespoň to tak vypadá. O čem jste se bavili?

Já nevím, jestli ta diskuse byla vášnivá, ale bavili jsme se o tom, že to je naše první cesta a že se během letu každý ještě budeme věnovat přípravě. Vlastně jsme si rozdělovali i to, kde bude kdo v letadle sedět. Takže po startu, který jsme absolvovali společně, šel následně každý v letadle ke svému týmu a tam jsme se připravovali na ta jednání v Budapešti.

Vy jste spolu strávili dva dny, byli jste na řadě oficiálních i neoficiálních jednání. Zajímá mě, zda jste mu za tu dobu víc porozuměl?

To si myslím, že říct nemůžu, protože obecně platí, že když chcete poznat kohokoli, tak vám na to určitě pár dní nestačí. A my jsme se více než pár dní zatím neviděli. To, co mě trochu zklamalo, je přístup Tomia Okamury k jednáním, na kterých zastupujeme Českou republiku.

