Íránská válka se dotýká i Balkánu. V Albánii sídlí exilová opozice
Garrigue: Evropa je největším dovozcem zbraní - Orbán chce zpět evropské peníze - Lidoví mudžahedíni v Albánii
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Tirany!
Nedaleko hlavního města Albánie sídlí íránská opoziční skupina známá jako Lidoví mudžahedíni. Írán slíbil, že bude útočit na všechny, kteří proti němu vyvíjejí „nepřátelské aktivity“. Pro Albánii (a tedy pro celou Severoatlantickou alianci) se tak otevírá otázka, jak velkou hrozbou přítomnost této skupiny na jejím území je. Více v hlavním textu.
