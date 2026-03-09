0:00
9. 3. 20265 minut

Íránská válka se dotýká i Balkánu. V Albánii sídlí exilová opozice

Garrigue: Evropa je největším dovozcem zbraní - Orbán chce zpět evropské peníze - Lidoví mudžahedíni v Albánii

Magdaléna Fajtová

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Tirany!

Nedaleko hlavního města Albánie sídlí íránská opoziční skupina známá jako Lidoví mudžahedíni. Írán slíbil, že bude útočit na všechny, kteří proti němu vyvíjejí „nepřátelské aktivity“. Pro Albánii (a tedy pro celou Severoatlantickou alianci) se tak otevírá otázka, jak velkou hrozbou přítomnost této skupiny na jejím území je. Více v hlavním textu.

