„Je to jako v Rusku. Šmírování, šikana a likvidace,“ říkají neziskovky. Koalice plní slib, že si došlápne na občanský sektor
Vládní poslanci zkouší prosadit povinný registr organizací financovaných ze zahraničí. V případě “nesplnění povinnosti” hrozí likvidační pokuty
Po frontálním útoku ministra zahraničí vláda pokračuje v krocích, které mají otrávit zdejší neziskové organizace. Koaliční poslanci potichu připravili zákon „o registraci zahraničních vazeb a o transparentnosti zahraničního financování“.
Návrh v sobě podle znalců nese zřetelné parametry legislativy postsovětských států, zejména Ruska nebo Gruzie, tedy zemí, v nichž politická elita dostává skrze „gumové“ zákony šanci pokutovat či zakazovat konkrétní nepohodlné organizace.
Neziskovým organizacím, které by nesplnily novým zákonem dané povinnosti, by hrozily pokuty ve výši až 15 milionů korun a v případě opakování „nedostatků“ i zákaz činnosti až na pět let. Mezi takové povinnosti patří například sepsání podrobného seznamu aktivit organizace, seznam všech zaměstnanců, kteří se na nich podílejí, nebo identifikace „subjektů, pro které subjekt vykonává zahraniční vlivovou činnost“.
S informací o přípravě zákona přišel také web Seznam Zprávy, podle kterého se na sepsání podílela také poradkyně Andreje Babiše pro svobodu slova Natálie Vachatová. Ta nicméně serveru řekla, že se zákon pouze vypracovával na jejím počítači a jde o iniciativu poslanců vlády.
