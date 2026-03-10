Přijeli do Budapešti Rusové ovlivnit volby?
Maďaři jdou do voleb, 8. díl
Podle zpráv renomovaných maďarských investigativních novinářů dorazil do maďarského hlavního města tým ruských operativců vojenské rozvědky, aby ovlivnili nastávající dubnové volby ve prospěch premiéra Viktora Orbána, jemuž reálně hrozí porážka. Vycházejí z informací americké a několika západoevropských rozvědek – služby údajně také znají identitu tří mužů, kteří posledních několik týdnů působí na ruské ambasádě v Budapešti.
Maďarští bezpečnostní experti považují zprávy za hodnověrné. Dosavadní taktika Orbánovy strany Fidesz do značné míry zapadá do ověřených ruských způsobů – využívání trollů, nakupování dosahu na sociálních sítích a snaha o diskreditaci soupeřů. Loni v srpnu také jiná ruská tajná služba SVR ve své veřejné zprávě nečekaně zmínila, že Maďarsku hrozí převrat – znalci to všeobecně chápali jako ohlášení světu, že Rusko se do maďarských voleb pokusí zasáhnout ještě více, než to standardně na Západě dělá.
Rusko má velký zájem na udržení Viktora Orbána u moci, je to jeho zdaleka nejspolehlivější spojenec v EU i NATO, a Budapešť je důležité evropské centrum ruské špionáže. V případě vítězství opozice by o tyto výsady Rusové velmi pravděpodobně rychle přišli.
Ruští agenti mají být ze stejného oddělení GRU, které se už pokusilo ovlivnit volby v Moldavsku. Tehdy neuspělo, ale receptů a postupů se služba nejspíš bude držet dál. Vzhledem k tomu, že měkčí nástroje už Fidesz používá, nedá se vyloučit, že v příštích týdnech (Maďaři budou volit zhruba za měsíc) se v maďarské předvolební kampani objeví ještě ostřejší způsoby – konflikty na opozičních mítincích a ještě brutálnější diskreditace opozičních lídrů.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Den lidových krojů v Poslanecké sněmovně
Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců dorazilo do dolní parlamentní komory v lidových krojích ze svých regionů. Akce nazvaná Den lidových krojů se konala potřetí. Letos ji doprovází výstava lidových krojů i ze Slovenska, Polska a z Maďarska. Poslanci se sešli ve Dvoraně v jedné z vedlejších sněmovních budov, kde výstavu zahájili. Následně se vydali průvodem přes Malostranské náměstí a Sněmovní ulicí slavnostním vchodem do hlavní sněmovní budovy. V sálu Státních aktů pak vystoupily taneční soubory z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) se oblékl do kroje z Bystřice pod Hostýnem. Lidové kroje podle něho patří k národnímu dědictví. "I když je většina z nás už běžně nenosí, tak k nám prostě patří," řekl Okamura. Iniciátor Dne lidových krojů ve sněmovně, nynější předseda zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) podotkl, že letošní akce naplňuje motto Evropské unie o jednotě v růzností. "Naše kroje jsou symbolem našich kořenů, našich tradic naší identity," uvedl.
"Náš národ není velký počtem lidí, není velký rozlohou země. Ale jsme obří, co se týče rozmanitosti, kultury, tradic i krojů," řekl ministr kultury Ota Klempíř (za Motoristy), jenž dorazil v kyjovském kroji. Akce podle něho setřela rozdíly mezi koalicí a opozicí, což je stav, který by měl podle ministra vydržel déle než jedno odpoledne.