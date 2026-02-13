Maďarsko čeká na sexuální video. A připravuje Viktor Orbán svoje lidi na volební porážku?
Maďaři jdou do voleb, 1. díl
Lídra maďarské opozice Pétera Magyara nejspíš čekají lidsky nepříjemné chvíle, protože neznámí lidé slibují maďarské veřejnosti záběry z pokoje, kde před dvěma lety Magyar souložil se svou tehdejší přítelkyní. Stránka radnaimark.hu (divadelník a producent Mark Radnai je jeden z vysoce postavených straníků Magyarovy partaje TISZA, ale s věci podle svých slov nemá nic společného) nabízí záběr na postel a slib, že brzy se budou na videu dít zajímavější věci. V pátek o půl jedenácté dopoledne zatím naplněný nebyl.
Podezření na pokus o kandidátovo znevážení padá logicky na vládní stranu Fidesz Viktora Orbána. Ta to odmítá. Ženou na videu má být tehdejší Magyarova přítelkyně Evelin Vogel, která ho před dvěma lety (na začátku Magyarovy politické kariéry) tajně nahrávala a nahrávky se pak pokusila zneužít vládní média. Vogel dnes tvrdí, že o videu nic neví a i ona je oběť, ale není to příliš důvěryhodné.
Magyar už spoluobčanům ohlásil, že pokud něco uvidí, bude to konsensuální sex dvou dospělých, možná trochu podnapilých, ale ne zdrogovaných lidí, který se tehdy po stranickém večírku skutečně odehrál. Velmi samozřejmě záleží na tom, co se na záběrech bude odehrávat. Pokud nic zločinného nebo vyloženě degradujícího a směšného, s preferencemi voličů celá věc nejspíš příliš nezahýbe.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu