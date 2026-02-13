Ranní postřeh Petrose Michopulose: Andrej Babiš chce Českou televizi zestátnit, protože ji chce ovládnout
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Je převedení financování pod státní rozpočet zestátněním doprovázeným ztrátou nezávislosti? Jednoznačně ano. Debata o této věci, myslím, nemá žádný smysl a je zbytečná. Slovy Andreje Babiše „kdo platí, ten rozhoduje“ a kličkování vládních politiků, argumentace zeměmi, které tento systém v Evropě mají, je jenom mlha, která má zastřít skutečný účel tohoto kroku. Tím je touha vládních stran, a hlavně premiéra ovládnout Českou televizi.
Pro Babiše a jeho partnery je Česká televize dlouhodobě hnízdem reakčního vysílání nepřátelského k jejich vidění světa. Vidí Českou televizi hlavně prostřednictvím jejího zpravodajství na ČT24 a publicistiky, která je politikům dlouhodobě trnem v oku, a to nejen těm dnes vládním. Ataky na ČT nás provázejí už od devadesátých let a podíleli se na nich politici ze všech politických stran. Televize zatím vždy dokázala díky podpoře společnosti a občasným ústupkům víceméně odolat.
Důležitý zlom nastal díky nezvládnutým personálním volbám do její rady, za které nese největší díl odpovědnosti trio bývalých vládních politiků Fiala, Stanjura a Benda, díky nimž se Rada ČT dostala pod silný vliv oligarchických kruhů mimo politiku, jenž vyvrcholil odchodem Petra Dvořáka z čela televize. Tím započal dlouhý a systematický tlak na destrukci zpravodajství ČT, doprovázený honem na čarodějnice z řad jeho nejviditelnějších tváří. Pomocí šikany, cukru a biče a stupňovaného tlaku se radě s pomocí managementu podařilo postupně vytlačit z televize klíčové lidi a dnes už vidíme vlnu odchodů i z nižších pater zpravodajství.
Cílem je jednoznačně ČT postupně normalizovat, pomocí kooperujících lidí z vedení vytlačit nepohodlné zaměstnance a vytvořit z ní poslušné státní médium podobné husákovské Československé televizi. Směšná argumentace vládních politiků úsporami, racionalizací a podobnými hloupostmi má jenom zpomalit aktivizaci jak zaměstnanců, tak veřejnosti. Vařená žába je způsob, kterým Husák dokázal vydržet u moci dvacet let, a současná vláda je jeho dobrým žákem. Cílem vaření žáby je žábu uvařit, ne ji udělat lepší žábou. Žijeme v době, kdy nám páté kolony nepřátel České republiky slibují racionalizaci, stejně jako nám Biľak s Husákem slibovali lepší zítřky v reálném socialismu, a nabízejí nám za to klid na práci. Ve skutečnosti nám místo klidu na práci slibují svět podle nich, ve kterém žádný klid není. V jejich čele jde rozvážným krokem Andrej Babiš, který má dlouhodobý plán, společný s několika dalšími oligarchy vzešlými z nepěkné minulosti, a za ním si jdou.
