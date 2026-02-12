Nynější éra se sice podobá vývoji před první světovou válkou, ale mladí lidé dnes nemají touhu bojovat
S Annou Rosenberg o předvídatelnosti amerického prezidenta, o tom, jak by mohl poštvat Gróňany proti Dánsku, i o smrti starého systému
Proměnu světa obvykle vysvětlují akademici z univerzit a analytici z think tanků. Ale jak probíhající otřesy vlastně vnímají v soukromém byznysu? Amundi je největším evropským správcem majetku a Anna Rosenberg v tomto fondu vede oddělení geopolitiky. Vytváří scénáře politického vývoje pro další měsíce, které pak ovlivňují investiční rozhodování. Jak ona odhaduje další kroky Donalda Trumpa? Je spor mezi USA a Evropou o Grónsko zažehnán? Zaútočí v dohledné době Rusko na zemi NATO? A bojí se její klienti třetí světové války?
Pro své klienty promýšlíte pravděpodobné scénáře dalšího vývoje světové politiky. Co myslíte, je konflikt mezi USA a Evropou ohledně budoucnosti Grónska za námi?
Nepočítám s tím, že by Američané zkusili ostrov zabrat vojensky. Politická cena by pro Trumpa byla příliš vysoká. Myslím si ale, že jeho vláda posílí politickou a ekonomickou vlivovou kampaň, jež se bude v příštích letech snažit změnit narativ a získat Gróňany na americkou stranu. Vše klidně může skončit referendem o budoucnosti ostrova, který má 57 tisíc obyvatel – takový počet není tak těžké ovlivnit.
Druhým scénářem je dohoda, jež Trumpovi umožní prohlásit území kolem některé z amerických vojenských základen za suverénní teritorium USA. Mohl by se prohlásit za vítěze, říct, že ke Spojeným státům přidal nové území, i když by to ve skutečnosti tak dramatické nebylo. Trump pravděpodobně v nadcházejících jednáních dostane, na co si ukáže. Nastavil laťku hodně vysoko – požadavkem na připojení Grónska k USA –, takže si může říct opravdu o cokoli. Ale více počítám s prvním scénářem: tedy pomalou, postupnou vlivovou kampaní.
