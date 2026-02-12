Demonstrovat proti tomuhle režimu ztratilo smysl. Stane se z Íránu druhá Sýrie?
Garrigue: Argentinské protesty - Mnichovská konference - Osud Íránu
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Teheránu,
americký prezident před měsícem slíbil íránským protestujícím, že „pomoc je na cestě“. Ta ale zatím nepřišla – a zdá se, že další snaha o svržení autoritářského islamistického režimu znovu nevyšla. Při těchto protestech v Íránu povraždily ozbrojené složky tisíce lidí. Jak to teď bude dál? Stane se ze země druhá Sýrie? Tuto otázku si položil ve svém dnešním textu můj kolega Marek Švehla. Nejdříve ale přehled z jiných částí světa.
