12. 2. 2026

Demonstrovat proti tomuhle režimu ztratilo smysl. Stane se z Íránu druhá Sýrie? 

Garrigue: Argentinské protesty - Mnichovská konference - Osud Íránu

Magdaléna Fajtová
,
Marek Švehla

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Teheránu,

americký prezident před měsícem slíbil íránským protestujícím, že „pomoc je na cestě“. Ta ale zatím nepřišla – a zdá se, že další snaha o svržení autoritářského islamistického režimu znovu nevyšla. Při těchto protestech v Íránu povraždily ozbrojené složky tisíce lidí. Jak to teď bude dál? Stane se ze země druhá Sýrie? Tuto otázku si položil ve svém dnešním textu můj kolega Marek Švehla. Nejdříve ale přehled z jiných částí světa.

