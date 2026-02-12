0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
12. 2. 20264 minuty

Ranní postřeh Lukáše Jelínka: Stíny z devadesátek ožívají

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Lukáš Jelínek

Andrej Babiš postavil svoji politickou kariéru na vymezování se vůči předchůdcům. Před 15 lety se tvářil jako spasitel, který nás osvobodí od politiky „nemehel“, jak byla nastavena v devadesátých letech. Už tenkrát mu bylo připomínáno, že i on coby významný byznysmen byl s tehdejšími vládními špičkami jedna ruka. Dnes, kdy patří k šedým eminencím Motoristů kontroverzní „devadesátkový“ miliardář Richard Chlad, zbývá už jen čekat, kdy se z Jihoafrické republiky s hlavou plnou plánů vítězoslavně vrátí „oběť systému“ Radovan Krejčíř…

Neméně zajímavá je ale neformální aliance, kterou uzavřeli „staří“ a „noví“ politici. Už nejde jen o to, kolik bývalých členů ODS nebo ČSSD skončilo v hnutí ANO. Vrcholné dění teď ovlivňují či rovnou tvoří figury spojené se dvěma dinosaury české politiky – exprezidenty a expremiéry Václavem Klausem a Milošem Zemanem.

V institutu prvně jmenovaného se vyškolil šéf Motoristů a dvojministr Petr Macinka. Další člen vlády a předseda motoristických poslanců Boris Šťastný patřil ke Klausovým nejvěrnějším, ještě když ten kočíroval občanské demokraty.

↓ INZERCE

Klíčovou Macinkovou oporou v resortu zahraničí je někdejší protokolář obou prezidentů Miroslav Sklenář. Skvěle se doplňuje s elitním diplomatem blízkým Zemanovi Hynkem Kmoníčkem, jenž zastává post poradce vlády pro národní bezpečnost. Proslýchá se též, že k Zemanovým favoritům mezi armádní generalitou patřil současný ministr obrany za SPD Jaromír Zůna.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články