Ranní postřeh Lukáše Jelínka: Stíny z devadesátek ožívají
Andrej Babiš postavil svoji politickou kariéru na vymezování se vůči předchůdcům. Před 15 lety se tvářil jako spasitel, který nás osvobodí od politiky „nemehel“, jak byla nastavena v devadesátých letech. Už tenkrát mu bylo připomínáno, že i on coby významný byznysmen byl s tehdejšími vládními špičkami jedna ruka. Dnes, kdy patří k šedým eminencím Motoristů kontroverzní „devadesátkový“ miliardář Richard Chlad, zbývá už jen čekat, kdy se z Jihoafrické republiky s hlavou plnou plánů vítězoslavně vrátí „oběť systému“ Radovan Krejčíř…
Neméně zajímavá je ale neformální aliance, kterou uzavřeli „staří“ a „noví“ politici. Už nejde jen o to, kolik bývalých členů ODS nebo ČSSD skončilo v hnutí ANO. Vrcholné dění teď ovlivňují či rovnou tvoří figury spojené se dvěma dinosaury české politiky – exprezidenty a expremiéry Václavem Klausem a Milošem Zemanem.
V institutu prvně jmenovaného se vyškolil šéf Motoristů a dvojministr Petr Macinka. Další člen vlády a předseda motoristických poslanců Boris Šťastný patřil ke Klausovým nejvěrnějším, ještě když ten kočíroval občanské demokraty.
Klíčovou Macinkovou oporou v resortu zahraničí je někdejší protokolář obou prezidentů Miroslav Sklenář. Skvěle se doplňuje s elitním diplomatem blízkým Zemanovi Hynkem Kmoníčkem, jenž zastává post poradce vlády pro národní bezpečnost. Proslýchá se též, že k Zemanovým favoritům mezi armádní generalitou patřil současný ministr obrany za SPD Jaromír Zůna.
